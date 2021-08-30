У МОЗ розповіли, кому зі школярів не потрібен медогляд на 1 вересня

Для першокласників

Українцям нагадали, що перед початком школи майбутні першокласники повинні пройти медогляд.

Їм потрібно відвідати таких лікарів:

хірург ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

потрібно здати аналіз крові на гемоглобін;

інші аналізи і фахівці за показаннями.

Після цього педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086-1о про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.

Також першокласникам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063 / о.

Кому довідка не обов'язкова до 1 вересня

Учні 2-11 класів повинні проходити медичний огляд раз на рік, але не обов'язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр або сімейний лікар.

Всі лікарі і аналізи - безкоштовні. Якщо потрібна консультація вузького фахівця - лікар робить електронний напрямок.

До речі, направлення не потрібно до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога і лікаря, у якого під наглядом знаходиться дитина з хронічними захворюваннями.