У МОЗ розповіли, кому зі школярів не потрібен медогляд на 1 вересня

Медогляд школярів до 1 вересня буде потрібно не всім дітям. Учні 2-11 класи можуть проходити огляд лікарів протягом року.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Українцям нагадали, що перед початком школи майбутні першокласники повинні пройти медогляд.
Їм потрібно відвідати таких лікарів:
Після цього педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086-1о про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.
Також першокласникам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063 / о.
Учні 2-11 класів повинні проходити медичний огляд раз на рік, але не обов'язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр або сімейний лікар.
Всі лікарі і аналізи - безкоштовні. Якщо потрібна консультація вузького фахівця - лікар робить електронний напрямок.
До речі, направлення не потрібно до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога і лікаря, у якого під наглядом знаходиться дитина з хронічними захворюваннями.
Як ми раніше писали, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "Першого дзвоника" в умовах карантину.