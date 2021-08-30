В Минздраве рассказали, кому из школьников не нужен медосмотр на 1 сентября

Для первоклассников

Украинцам напомнили, что перед началом школы будущие первоклассники должны пройти медосмотр.

Им нужно посетить таких врачей:

хирург ортопед-травматолог;

офтальмолог;

стоматолог;

нужно сдать анализ крови на гемоглобин;

другие анализы и специалисты по показаниям.

После этого педиатр или семейный врач выпишет медицинскую справку № 086-1о о состоянии здоровья ребенка, диагноз, группу на физкультуре.

Также первоклашкам нужна справка о сделанных профилактических прививках по форме № 063/о.

Кому справка не обязательна к 1 сентября

Ученики 2-11 классов должны проходить медицинский осмотр раз в год, но не обязательно перед учебным годом. Нужные консультации и анализы по возрасту подскажет педиатр или семейный врач.

Все врачи и анализы - бесплатные. Если нужна консультация узкого специалиста - врач делает электронное направление.

Кстати, направление не требуется к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу и врачу, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.