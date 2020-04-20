Шмигаль: карантин можуть продовжити, але з пом'якшеннями

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Цього тижня Кабмін плануєт пом'якшити деякі заходи

Кабінет міністрів України планує продовжити карантин, але водночас пом'якшити заходи у деяких сферах. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності.

"Це, орієнтовно, на кінець квітня та між 3 і 8 травня", - зазначив прем'єр-міністр.

При цьому він додав, що цього тижня планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, скоріш за все, продовжимо карантин, базуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи у двох-трьох сферах вже цього тижня", - додав він.

Повну версію інтерв'ю читайте незабаром на РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль заявляв, що пік захворюваності коронавірусом в Україні очікується на початку травня. При цьому він додав, що після проходження піку Кабмін почне упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна може обійти пік поширення коронавірусу. За його словами, пік може пройти не поміченим, якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів.