В Украине запустили маркетплейс ИТ-компаний: в чем суть

CodeUA - это B2B-платформа, которая соединяет иностранных заказчиков с проверенными украинскими IT-подрядчиками для реализации разнообразных проектов. Здесь можно заказать широкий спектр услуг, включая разработку ПО, IT-консалтинг, кибербезопасность, анализ данных, дизайн, техническую поддержку и многое другое.

Платформа открывает доступ к настоящему потенциалу украинской IT-отрасли, создавая для местных компаний еще один канал для выхода на международные рынки. В условиях полномасштабной войны привлечение новых зарубежных клиентов становится сложнее, и CodeUA помогает решить эту проблему. В украинском IT-секторе насчитывается около 5 тысяч технологических компаний, среди которых:

2118 активных, проверенных IT-компаний, согласно исследованию IT Research Ukraine 2024

более 2600 стартапов по данным Министерства цифровой трансформации

CodeUA - украинский маркетплейс технологических компаний (фото: Министерство цифровой трансформации Украины)

Украинская IT-индустрия включает более 300 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые способствуют развитию глобальных технологических инноваций. Из них 82 процентов занимают позиции уровня Middle, Senior и Lead, что подтверждает высокий профессиональный уровень отрасли.

“Code UA - это не только увеличение количества контрактов или рост объемов экспорта. Это о глобальном промоушне бренда Украины как высокотехнологичного государства. Его цель- эффективный матчмейкинг между украинскими ИТ-компаниями и глобальными бизнесами. Несмотря на полномасштабную войну, украинские ИТ-компании продолжают сотрудничать с заказчиками со всего мира. Это наш громкий глобальный месседж: сотрудничайте с украинскими компаниями, стройте win-win отношения и инвестируйте в них уже сейчас”, - отметил Михаил Федоров, Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации.

Благодаря CodeUA иностранные заказчики смогут использовать разнообразные инструменты: от аналитических дашбордов компании и AI-ассистента до юридической поддержки на всех этапах сотрудничества и круглосуточного консьерж-сервиса. Эти функции помогут заказчикам легко находить подходящих поставщиков по четко определенным критериям для их бизнес-задач.

Степан Веселовский, CEO Львовского IT-кластера, крупнейшей ассоциации IT-компаний Украины, отметил, что украинский код уже является частью множества технологических продуктов, которыми ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру. С запуском CodeUA он видит возможность увеличения таких примеров, а также повышения стандартов работы и улучшения взаимодействия с международными бизнесами.

Кластер будет тщательно проверять портфолио каждой техкомпании, зарегистрированной на платформе, чтобы обеспечить заказчиков по всему миру высококачественными ИТ-услугами.

Любая технологическая компания, соответствующая стандартам CodeUA и имеющая представительство в Украине, может бесплатно зарегистрироваться на платформе. CodeUA предоставляет украинским компаниям возможности выхода на международные рынки, способствует росту экспортного потенциала и привлечению иностранных инвестиций, поддерживая развитие IT-экосистемы и экономический рост Украины.

В первый же день после официального запуска к платформе CodeUA присоединились более 200 ведущих украинских технологических компаний. Большинство из них уже заполнили свои профили и прошли процесс верификации.

Если вы желаете присоединиться к CodeUA для привлечения новых клиентов, то вам нужно зарегистрироваться на сайте платформы или связаться по адресу info@codeua.com.

CodeUA создана при совместной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и Львовского IT-кластера, а также Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".