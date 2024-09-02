10 европейских стартапов, которые могут изменить правила игры в глобальной безопасности

Европейская технологическая сцена переживает период стремительного роста, и среди множества стартапов особенно выделяются те, кто фокусируется на глобальной безопасности. Эти компании предлагают инновационные решения в области кибербезопасности, защиты данных и национальной безопасности, что делает их важными игроками на международной арене.

Про 10 самых перспективных европейских стартапах, которые могут кардинально повлиять на будущее глобальной безопасности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-ресурс EU-Startups , посвященный европейской стартап-экосистеме.

Aleet

Расположенная в Люблине компания Aleet разрабатывает сложные системы, включая собственную технологию цифрового двойника для оперативного планирования флота и оптимизации маршрутов на основе искусственного интеллекта, обслуживая различные сектора, такие как электронная коммерция и оборона.

Польский стартап, основанный в 2020 году, на сегодняшний день привлек более 4,5 миллиона евро финансирования.

Aleet

ARX

Мюнхенская ARX - оборонная технологическая компания, специализирующаяся на разработке автономных беспилотных систем и датчиков для европейского оборонного сектора.

Их беспилотные наземные системы и датчики двойного назначения помогают армиям НАТО и гражданским службам быстрого реагирования решать самые сложные проблемы.

Основанная в 2021 году, компания на сегодняшний день получила около 1,1 миллионов евро.

Скриншот

BforeAI

Компания BforeAI, расположенная в Монпелье, специализируется на прогнозирующей разведки атак и услугах защиты от цифровых рисков, используя поведенческий искусственный интеллект для трансформации киберзащиты.

Признанная Gartner и награжденная в FinTech Innovation Lab New York, она обеспечивает быструю защиту от онлайн-мошенничества. Основанная в 2020 году, она привлекла 17,8 миллиона евро финансирования.

BforeAI

Blackshark.ai

Стартап из Граца, который обрабатывает петабайты спутниковых снимков за часы, а также обнаруживает и сегментирует объекты, дороги, растительность и другую инфраструктуру на поверхности планеты без вмешательства человека.

Эта семантическая информация затем используется для создания комплексного трехмерного цифрового представления мира. Blackshark недавно закрыл раунд финансирования на сумму более 32 миллионов евро.

Blackshark.ai

Comand AI

Компания Command AI, расположенная в Париже, предоставляет оборонным силам возможности принятия решений и оперативных действий.

Они сочетают глубокий опыт в оборонном секторе с мировым уровнем дизайна и технологической экспертизы, предоставляя возможности следующего поколения на основе искусственного интеллекта для управления и контроля оборонных операций.

Основанный в 2023 году, французский стартап привлек около 3 миллионов евро венчурного капитала.

Comand AI (фото: CFNEWS)

HarfangLab

Компания HarfangLab, расположенная в Париже, предоставляет передовые решения для обнаружения и реагирования на конечные точки (EDR) с пятью механизмами обнаружения, включая сигнатурные, IOC, AI, поведенческие и специфические для вредоносного ПО.

Они подчеркивают устойчивое обнаружение, самостоятельную защиту агента и проверку драйверов. Основанная в 2018 году, они привлекли 30 миллионов евро.

HarfangLab

Helsing

Компания Helsing, расположенная в Берлине, создает военные решения и компоненты на основе искусственного интеллекта, с платформой, которая объединяет данные от нескольких датчиков для получения разведывательной информации о поле боя в режиме реального времени.

Основанная в 2021 году, она привлекла более 761,5 миллиона евро, стремясь защищать демократии с помощью передового программного обеспечения и искусственного интеллекта.

Helsing (фото: TechCrunch)

Lambda Automata

Lambda Automata из Афин разрабатывает автономные системы наблюдения и защиты для аналитики в реальном времени в сложных условиях.

Их технология направлена на защиту европейских демократий путем мониторинга границ, лесов и инфраструктуры. Основанная в 2021 году, на сегодняшний день она привлекла 6 миллионов евро.

Lambda Automata (фото: Lambda Automata)

Orbotix

Компания Orbotix из Брашова специализируется на автономных дронах и робототехнике, разрабатывая оборудование для государственных и оборонных отраслей.

Их технология OROS AI обеспечивает всестороннее обнаружение угроз и автономную систему наведения, гарантируя точность и быстрое реагирование на угрозы бронированных транспортных средств. Основанная в 2023 году, она привлекла 500 тысяч евро.

Orbotix (фото: Orbotix)

21strategies

21strategies - это компания, специализирующаяся на создании и внедрении решений на основе искусственного интеллекта для финансовых рынков.

Она была основана в Германии и работает с широким спектром клиентов, включая инвестиционные банки, хедж-фонды и другие финансовые институты.

Основной фокус компании направлен на разработку стратегий управления активами и рисками, использующих передовые алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта.

Основанная в 2020 году, она привлекла 3,3 миллиона евро для своих инициатив.

21strategies (фото: 21strategies)