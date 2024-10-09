Стальные помощники. Европейский стартап будет использовать роботов для восстановления украинских городов

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Детали стартапа

Его инициатива была вдохновлена личной трагедией: жена Фурманна, уроженка Мариуполя, стала свидетелем разрушений, вызванных российским вторжением.

Предприниматель в этом месяце привлек 100 миллионов евро инвестиций, чтобы реализовать свои планы по расширению деятельности в Германии. Инвестиции позволят значительно увеличить объемы строительства и развить новые технологии.

"Фурманн и его партнер задумались о том, как можно решить проблему, связанную со строительством, отметив, что эта отрасль нуждается в инновациях", - говорится в сообщении. Для достижения этой цели они разработали способ создания сборных зданий с использованием роботов, что позволяет существенно сократить время и затраты на строительство.

Стартап использует роботизированные технологии на своем заводе, чтобы оптимизировать процессы. В ходе строительства домов интегрируются системы управления и мониторинга, что позволяет эффективно отслеживать затраты и анализировать углеродный след.

С помощью нового подхода, при котором роботы производят компоненты, строительство девятиэтажных жилых зданий занимает почти на 50 процентов меньше времени, чем традиционные методы. Эта эффективность уже привлекла внимание тех, кто стремится восстановить жилье в Украине.

Вдохновленный собственным опытом эвакуации семьи и помощью другим людям, Фурманн подчеркнул, что его команда активно участвует в восстановлении разрушенной войной страны.

Умный робот Gropyus (фото: Gropyus)