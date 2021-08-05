Пенсії в Україні можна підвищити удвічі: в уряді зробили заяву

В Україні анонсували введення соцпакетів з накопичувальними пенсіями у 2023 році для бюджетників, що, за задумом уряду, стане переходом до повноцінної накопичувальної системи. Нововведення дозволить підвищити пенсії вдвічі, оскільки система працюватиме на додаток до існуючої солідарної.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході засідання Кабміну.

Чиновник зазначив, що іншого механізму, окрім як введення другого накопичувального рівня державної пенсійної системи, для збільшення виплат удвічі немає.

"Ми в жодному разі не відмовляємося від солідарної пенсійної системи, від індексації, постійного підвищення виплат для пенсіонерів", - додав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що накопичувальна пенсійна система працюватиме у форматі додаткових виплат до існуючої державної солідарної пенсії, яку продовжать отримувати громадяни.

Шмигаль додав, що досвід введення соціальних пакетів з накопичувальної пенсії поширять на соціальних працівників, вчителів і військових як елемент переходу до накопичувальної системи.

Також чиновник розповів, що в Кабміні вже провели установче засідання робочої групи з розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні. І тепер уряд сподівається, що питанням займеться парламент після повернення з літніх канікул, і народні депутати ухвалять у 2021 році відповідні перші законопроекти.

Що таке накопичувальний рівень

Як пояснив міністр фінансів Сергій Марченко у своєму Facebook, при накопичувальному рівні на пенсійний рахунок надходять відрахування з вашої зарплати.

"Пенсійні накопичення не лежать просто на рахунку, вони приносять дохід. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний дохід. Накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної та не зменшуватиме її розмір", - розповів чиновник.

За словами Марченка, для захисту коштів на пенсійних рахунках держава на першому етапі "відіграватиме провідну роль у наданні послуг".

"Плануємо створити Державний накопичувальний фонд, який на початку буде єдиним для всіх, гарантування вкладів цього фонду буде стовідсотковим", - розповів міністр.

Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної, наголосив чиновник і додав, що наступним етапом стане здійснення добровільного пенсійного страхування із залученням недержавних пенсійних фондів.