У Мінсоцполітики пояснили українцям, чи можна "заробляти" на субсидіях

В Україні одержувачі субсидії можуть за бажанням економити витрату води та електроенергії, і таким чином зберігати гроші, що залишилися від суми отриманої держдопомоги на оплату комуналки, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Про це йдеться в новому спецвипуску видання "Урядовий кур'єр".
Так чиновник відповіла на поширене запитання, чи потрібно повертати залишок грошей від субсидії, якщо домогосподарство спожило менше послуг ЖКГ і відповідно заплатило за комуналку менше.
"Якщо родина спожила, наприклад, менше електроенергії або гарячої води, то зекономлені кошти залишаються у родині й отримувачі можуть використовувати їх на свій власний розсуд", - зазначила Лазебна.
У міністерстві розповіли, що отримувати субсидію за наявності заборгованості за послуги ЖКГ можна за певних умов:
"В інших обставинах можна отримати субсидію за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її погашення або оскарження заборгованості в судовому порядку", - кажуть у Мінсоцполітики.
Держоргани перевіряють лише достовірність зазначених претендентом на отримання субсидії даних у декларації, зазначила Лазебна.
"Якщо людина "забула" вказати додатковий дохід або куплені нещодавно дорогі речі (на суму покупки понад 50 тисяч грн одноразово) або купує їх під час отримання субсидії, значить її доходи дозволяють самостійно оплачувати комунальні послуги, або ж у неї доходи більші, ніж зазначила", - розповіла чиновник.
Міністр звернула увагу, що в такому випадку "логічно і справедливо", якщо держава відмовить заявнику в наданні субсидії на оплату комунальних послуг.
Лазебна також спростувала міф про те, що субсидіантів перевірятиме новий орган, представники якого нібито ходитимуть по квартирах.
"З 2016 року верифікацію всіх соціальних виплат проводить Мінфін. Міністерство щомісяця дає нам рекомендації щодо виявлених неточностей і розбіжностей", - нагадує вона.
Міністр додала, що Національна соціальна сервісна служба України перевіряє не одержувачів субсидій, а органи соціального захисту "на предмет правильності призначення житлових субсидій та інших видів соціальної допомоги".
Як українцям отримати субсидію на оплату комуналки (фото: скрін msp.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що уряд України пообіцяв МВФ збільшити витрати на субсидії після зростання тарифів навесні 2022 року.
Також ми писали, що перед цим Кабмін дозволив надавати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні гроші.