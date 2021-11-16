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Уряд дозволив отримувати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні кошти

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Україна, Вівторок 16 листопада 2021 12:36
Уряд дозволив отримувати субсидії тим, хто отримав житло за бюджетні кошти Фото: кошти платників податків підуть тим, хто вже отримав кошти з бюджету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку призначення житлових субсидій. Право на виплати з держаного бюджету отримають більше громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Згідно зі змінами, право на отримання субсидії отримають громадяни у разі придбання житла за рахунок коштів, виділених з державного чи місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться житлові приміщення, які розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт.

Також право на субсидії отримають особи, якщо у власності є саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат, яким менше 5 років.

Також субсидії надаватимуться, якщо відсутні доходи у зв’язку з перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку (за висновком лікаря).

Також для мешканців населених пунктів на лінії зіткнення, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України залишилися без тепло- або газопостачання та використовують побутові електроприлади для обігріву своїх житлових приміщень, розмір субсидії в опалювальний сезон буде обчислюватись з урахуванням соціальних нормативів споживання електричної енергії, які передбачені для електроопалення.

Нагадаємо, перед опалювальним сезоном близько 200 тисяч українських домогосподарств не змогли отримати субсидії. Перешкодою стає депозит в банку або відсутність роботи у членів сімей.

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