У Мінську маленький хлопчик роздавав цукерки протестувальникам: зворушливе відео

Протести в Білорусі тривають вже п'ятий день після президентських виборів, і в різних містах країни мітингувальники організовують Ланцюги солідарності на вулицях і площах. У Мінську перехожі підтримують активістів, і деякі дарують людям квіти та солодощі.

У мережі з'явилося відео, як жінка з коляскою і маленьким сином пригощають цукерками мітингувальників, які стоять в "ланцюгу" і тримають у руках букети квітів. Як передали на Telegram-каналі Nexta, випадок зафіксували в районі Малинівці.

"На Малинівці хлопчик з мамою пригощає людей, які стоять у ланцюгу", - йдеться в публікації.

Відео: У Мінську мама і маленьким сином пригощали протестувальників цукерками

В Гродно люди біля дороги вишикувалися в довгий "ланцюг" і махають квітами проїжджаючих повз автомобілістам, які в якості "висловлювання" протестів використовують сигнали.

Відео: Ланцюг солідарності в Гродно

Також зазначається, що подібні акції відбуваються по всій країні. Серед учасників подібних "ланцюгів" можна побачити не тільки простих громадян, а й працівників найважливіших галузей виробництва, вчителів і медичних працівників. Так, медики виходять на акцію другий день поспіль і скандують "Жыве Беларусь!"

Відео: У Мінську медики вийшли на акцію протесту

Повідомляється, що в Серебрянці у протестах брали участь кілька бригад швидкої допомоги.

Відео: Медики протестують в Гродно

Медики страйкують у Бресті (фото: t.me/nexta_live)

Раніше повідомлялося, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.

Також ми писали про те, що у Білорусі в Гродно ОМОН протаранив авто з дитиною всередині, і п'ятирічна дівчинка була госпіталізована.