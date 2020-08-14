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У Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадри

Мінськ, П'ятниця 14 серпня 2020 22:19
У Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадри
У Мінську дівчата обіймають силовиків (фото: twitter.com/franakviacorka)
Автор: Володимир Костирін

У Білорусі силовики демонстрували підтримку активістів

У Білорусі акції протесту тривають шостий день, і 14 серпня мітинги і демонстрації проходять відносно спокійно. В центрі Мінська близько 10 тисяч осіб зібралися біля Будинку уряду, і силовики нікого не затримували, а деякі військові опускали щити перед демонстрантами, демонструючі підтримку.

У мережі показали фото і відео, як учасники мітингів підходять до солдатів, обіймають їх, цілують і дарують квіти.

"Стихійний мітинг на 10 тисяч людей добрався до площі Незалежності. 14 солдатів проходять перед Будинком уряду. Вони кладуть щити на землю. Таким чином підтримали протест. Протестувальники почали їх обіймати. Це так емоційно!" - написав журналіст Франак Вячорка в Twitter.

Також він опублікував душевні кадри з мінського майдану Незалежності, як демонстранти обіймають бійців внутрішніх військ, дарують їм квіти та залишають букети на землі біля їх щитів. Деякі не можуть стримати сліз.

У Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадриУ Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадриУ Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадриУ Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадри

В Мінську демонстранти обіймали силовиків і дарували квіти (фото: twitter.com/franakviacorka)

На відео TUT.BY показано, що дівчата зі словами "дякуємо" цілують їх, а хлопці тиснуть їм руки й також висловлюють слова подяки, братаються. Скрізь чути оплески.

Атмосфера абсолютно спокійна і навіть дружелюбна.

Відео: У Мінську військовий опустив щит перед протестувальниками, а люди його обіймали

Люди уточнювали у силовиків, до якого часу можна стояти під Будинком уряду, і один із солдатів відповів: "Стійте, скільки хочете", пише people.onliner.

Також зазначається, що правоохоронці дали слово офіцера, що не стануть першими застосовувати силу, якщо не буде жодних провокацій.

У Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадриУ Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадриУ Мінську демонстранти обіймають силовиків, а ті опускають щити: душевні кадри

В Мінську демонстранти обіймалися з силовиками (фото: Олександр Ружечка / people.onliner.by)

Свою підтримку мітингувальників стали демонструвати силовики не тільки в Мінську. Так, у місті Ліда міліціонери сигналили з машин, а люди у відповідь аплодували та кричали: "Молодці!". Про це передає "Білорусь головного мозку" в Telegram-каналі.

Відео: У Ліді міліціонери підтримали демонстрантів

Раніше ми писали про те, що у Білорусі силовики почали переходити на бік демонстрантів.

Також нещодавно з'явилося зворушливе відео, як у Мінську маленький хлопчик роздавав цукерки протестувальникам.

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