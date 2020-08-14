В Минске демонстранты обнимают силовиков, а те опускают щиты: душевные кадры

В Минске девушки обнимают силовиков (фото: twitter.com/franakviacorka)

В Беларуси силовики демонстрировали поддержку активистов

В Беларуси акции протеста продолжаются шестой день, и 14 августа митинги и демонстрации проходят относительно спокойно. В центре Минска около 10 тысяч человек собрались возле Дома правительства, и силовики никого не задерживали, а некоторые военные опускали щиты перед демонстрантами, проявляя поддержку.

В сети показали фото и видео, как участники митингов подходят к солдатам, обнимают их, целуют и дарят цветы.

"Стихийный митинг в 10 тысяч человек достиг площади Независимости. 14 солдат проходят перед Домом правительства. Они кладут щиты на землю. Таким образом поддержали протест. Протестующие начали их обнимать. Это так эмоционально!" - написал журналист Франак Вячорка в Twitter.

Также он опубликовал душевные кадры с минской площади Независимости, как демонстранты обнимают бойцов внутренних войск, дарят им цветы и оставляют букеты на земле возле их щитов. Некоторые не могут сдержать слез.

В Минске демонстранты обнимали силовиков и дарили цветы (фото: twitter.com/franakviacorka)

На видео TUT.BY показано, что девушки со словами "спасибо" целуют их, а парни пожимают им руки и также высказывают слова благодарности, братаются. Кругом слышны аплодисменты.

Атмосфера совершенно спокойная и даже дружелюбная.

Видео: В Минске военный опустил щит перед протестующими, а люди его обнимали

Люди уточняли у силовиков, до какого времени можно стоять под Домом правительства, и один из солдат ответил: "Стойте, сколько хотите", пишет people.onliner.

Также отмечается, что правоохранители дали слово офицера, что не станут первыми применять силу, если не будет никаких провокаций.

В Минске демонстранты обнимались с силовиками (фото: Александр Ружечка / people.onliner.by)

Свою поддержку митингующим стали демонстрировать силовики не только в Минске. Так, в городе Лида милиционеры сигналили из машин, а люди в ответ аплодировали и кричали: "Молодцы!". Об этом передает "Беларусь головного мозга" в Telegram-канале.

Видео: В Лиде милиционеры поддержали демонстрантов

Ранее мы писали о том, что в Беларуси силовики стали переходить на сторону демонстрантов.

Также недавно появилось трогательное видео, как в Минске маленький мальчик раздавал конфеты протестующим.