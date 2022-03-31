Люди зустрічають українських військових під Києвом: відео, на яке не можна дивитись без сліз
Українські військові активно зачищають від російського ворога захоплені населені пункти. Місцеві мешканці, які не змогли вчасно виїхати і потрапили під окупацію, тепер радіють нашим ЗСУ.
В мережі з'явилося відео, на якому люди в Київській області зустрічають наших.
На кадрах видно, що двоє людей ховаються біля забору, поки військові проводять зачистку - обстежують території.
"Доброго вечора, ми з України!" - вітається військовий.
На що жінка похилого віку починає плакати і дякувати хлопцям.
"Бабулічка, це вам дякую. Вибачте, що запустили їх сюди", - відповідає захисник.
Тепер ці люди зможуть відчути себе у відносній безпеці. Принаймні з землі, адже ворог продовжує авіанальотами намагатися виснажити українців фізично й морально. Однак йому цього точно не вдасться!
Раніше ми писали, що з'явилося відео, на якому авто їдуть через міни під Києвом.
Також 33-річна українка розповіла на увесь світ історію про те, як російські військові гвалтували її, поки маленький син плакав у підвалі.
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