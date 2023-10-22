Минобороны впервые поставило на обеспечение в ВСУ женское белье: как оно выглядит

В чем особенность белья для защитниц Украины

В Минобороны подчеркнули, что белье прошло все необходимые проверки. Женщины тестировали его в течение 2023 года. Этот процесс проходил в два этапа. Защитницы Украины проверяли белье на качество, удобство, функциональность, надежность. Также они определяли, соответствуют ли образцы их собственным пожеланиям.

Как выглядит белье для женщин в ВСУ

В Минобороны показали белье в черном цвете. Комплект состоит из трусов и топа. Белье изготовили из плотной ткани.

Примечательно, что у белья высокая посадка и оно тянется. Такая модель подойдёт для любого типа фигуры.

Белье для ВСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В чем преимущества женского белья, которое поставило Минобороны

В сообщении от Минобороны отмечается, что женщины, тестировавшие белье, отметили немало преимуществ. Среди них:

качественные материалы - белье из хлопка и эластана хорошо "вентилируется", ткань выводит влагу

удобный крой – трусы и топ не сковывают движение, они подходят для использования даже в полной экипировке

развернутая размерная сетка – от XS до XL

универсальность – белье хорошо тянется и держит форму.

Также в Минобороны рассказали, что белье отшивается в трех цветах: Coyote, Olive green, Black. Какая стоимость каждого комплекта – неизвестно.

"Число военнослужащих в ВСУ увеличилось на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в войске выросло на 12 тысяч человек - сейчас службу проходят почти 43 тысячи военнослужащих", - добавили в Минобороны.