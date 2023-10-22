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Міноборони вперше поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну: як вона виглядає

Білизну тестували жінки, які служать у ЗСУ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Міністерство оборони України вперше поставило на забезпечення у Збройні сили білизну для захисниць. Її тестували жінки-військові. Білизна буде виготовлятися у трьох кольорах.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), фото жіночої білизни для ЗСУ вже з'явилося на Facebook-сторінці Міноборони.

У чому особливість білизни для захисниць України

У Міноборони наголосили, що білизна пройшла усі необхідні перевірки. Жінки тестували її протягом 2023 року. Цей процес мав два етапи. Захисниці України перевіряли білизну на якість, зручність, функціональність, надійність. Також вони визначали, чи відповідають зразки їхнім власним побажанням.

Як виглядає білизна для жінок у ЗСУ

У Міноборони показали білизну у чорному кольорі. Комплект складається з трусиків та топу. Білизну виготовили зі щільної тканини.

Помітно, що білизна має високу посадку та тягнеться. Така модель підійде для будь-якого типу фігури.

Білизна для ЗСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У чому переваги жіночої білизни, яку поставило Міноборони

У повідомленні від Міноборони наголошується, що жінки, які тестували білизну, відзначили чимало переваг. Серед них:

  • якісні матеріали - білизна з бавовни та еластану добре "вентилюється", тканина виводить вологу
  • зручний крій - трусики та топ не обмежують рух, вони підходять для використання навіть у повній екіпіровці
  • розгорнута розмірна сітка - від XS до XL
  • універсальність - білизна гарно тягнеться та тримає форму.

Також у Міноборони розповіли, що білизна відшивається у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. Яка вартість кожного комплекту - невідомо.

"Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць", - додали у Міноборони.

Раніше ми вже розповідали, чи треба жінкам ставати на військовий облік за кордоном.

Також вже стало відомо, що військова "Відьма" гнівно звернулася до чоловіків-втікачів.

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жінки-військовіЗбройні сили України