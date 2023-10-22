Міноборони вперше поставило на забезпечення у ЗСУ жіночу білизну: як вона виглядає

Міністерство оборони України вперше поставило на забезпечення у Збройні сили білизну для захисниць. Її тестували жінки-військові. Білизна буде виготовлятися у трьох кольорах.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), фото жіночої білизни для ЗСУ вже з'явилося на Facebook-сторінці Міноборони.
У Міноборони наголосили, що білизна пройшла усі необхідні перевірки. Жінки тестували її протягом 2023 року. Цей процес мав два етапи. Захисниці України перевіряли білизну на якість, зручність, функціональність, надійність. Також вони визначали, чи відповідають зразки їхнім власним побажанням.
У Міноборони показали білизну у чорному кольорі. Комплект складається з трусиків та топу. Білизну виготовили зі щільної тканини.
Помітно, що білизна має високу посадку та тягнеться. Така модель підійде для будь-якого типу фігури.
У повідомленні від Міноборони наголошується, що жінки, які тестували білизну, відзначили чимало переваг. Серед них:
Також у Міноборони розповіли, що білизна відшивається у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black. Яка вартість кожного комплекту - невідомо.
"Чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тисяч осіб – зараз службу проходить майже 43 тисячі військовослужбовиць", - додали у Міноборони.
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