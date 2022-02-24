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Міністр оборони Резніков спростував фейк окупантів про втечу урядовців: "не дочекаються"

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Четвер 24 лютого 2022 17:26
Міністр оборони Резніков спростував фейк окупантів про втечу урядовців: "не дочекаються" Олексій Резніков спростував фейк (Віталій носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про режим роботи урядовців під час атаки Росії. Також він сказав, що росіяни поширюють фейки, що нібито частина урядовців хоче залишити робочі місця.

Про це йшлося в його зверненні, опублікованому в Facebook.

За словами міністра, урядовці продовжують роботу, а інформація про їхнє бажання залишити робочі місця - російський фейк.

"Це дезінформація. Не дочекаються. Я у Києві. Згідно з протоколом безпеки, а також для проведення нагальних нарад, доводиться змінювати місце перебування. Усі заступники міністра оборони працюють по своїм функціональним завданням. У Міністерстві оборони й Генеральному штабі усі на місцях і виконують свої обов’язки", - заявив він.

Також армія продовжує завдавати ворогу суттєвих втрат, знищувати техніку й особовий склад окупантів.

Резніков додав, що управління обороною повністю кероване і здійснюється на усіх напрямках, де Росія атакувала країну.

"Я постійно на зв’язку з командуванням Збройних Сил України, Президентом України та Прем’єр-міністром України. Також веду перемовини з міжнародними партнерами", - додав міністр.

Раніше ми повідомляли, що Україна збила 5 російських літаків та знищила два танки.

Також ми писали, що Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Читайте, що відбувається зараз.

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Олексій Резніков
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