У Мінінфраструктури розповіли, коли відновиться міжнародне авіасполучення

Аеропорт "Бориспіль" (фото: РБК-Україна)

Міністерство інфраструктури розповіло про відновлення міжнародного авіасполучення

Міжнародне авіасполучення в Україні може бути відновлена з 23 травня 2020 року, але офіційно цього підтвердження поки немає, оскільки має бути відповідне рішення уряду. В даний час воно тільки готується.

У Міністерстві інфраструктури України зазначили, що поки не рекомендують купувати квитки до офіційного дозволу на відкриття авіасполучення від Кабінету міністрів.

Варто зазначити, що деякі авіакомпанії вже відкрили бронювання авіаквитків з України в інші країни світу.

У Мінінфраструктури також зазначили, що вони докладають всі зусилля, щоб після 22 травня пасажирський транспорт зміг поступово відновити свою роботу. При цьому будуть дотримуватися всіх заходів безпеки, включаючи масковий режим, дезінфекцію та обмежена кількість пасажирів і місць для сидіння.

Нагадаємо, що транспорт в Україні будуть запускати в три етапи, які пройдуть 22, 29 травня і 9 червня. Спочатку запустять міські і приміські перевезення. Потім внутрішньообласні автоперевезення, та приміські поїзди, а далі міжобласні та міжнародні автоперевезення, включаючи маршрутні таксі.

Раніше повідомлялося про те, що глава Кабміну розповів, коли в країні запрацює метро.