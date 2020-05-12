ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновится международное авиасообщение

STYLERЖизнь    12.05.2020 - 22:48
В Мининфраструктуры рассказали, когда возобновится международное авиасообщение
Аэропорт "Борисполь" (фото: РБК-Украина)

Министерство инфраструктуры рассказало о возобновлении международного авиасообщения

Международное авиасообщение в Украине может быть возобновлено с 23 мая 2020 года, но официально этого подтверждения пока нет, поскольку должно быть соответствующее решение правительства. В данное время оно только готовится.

В Министерстве инфраструктуры Украины отметили, что пока не рекомендуют покупать авиабилеты до официального разрешения на открытие авиасообщения от Кабинета министров.

Стоит отметить, что некоторые авиакомпании уже открыли бронирование авиабилетов из Украины в другие страны мира.

В Мининфраструктуры также отметили, что они прилагают все усилия, чтобы после 22 мая пассажирский транспорт смог постепенно восстановить свою работу. При этом будут соблюдаться все меры безопасности, включая масочный режим, дезинфекцию и ограниченное количество пассажиров и мест для сидения.

Напомним, что транспорт в Украине будут запускать в три этапа, которые пройдут 22, 29 мая и 9 июня. Сначала запустят городские и пригородные перевозки. Потом внутриобластные автоперевозки, и пригородные поезда, а дальше межобластные и международные автоперевозки, включая маршрутные такси.

Ранее сообщалось о том, что глава Кабмина рассказал, когда в стране заработает метро.

Теги Новости Украины МИУавиасообщение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь