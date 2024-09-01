4 системы "ленивой" уборки для уставших от нее

Метод Лео Бабауты: убирай то, что можешь обнять

Лео Бабауту, автор блога zenhabits.net, знают по его новым подходам к минимализму и производительности. Он живет в Сан-Франциско, увлекается самопознанием и бегом, а также воспитывает шестерых детей.

Основной принцип его метода состоит в том, чтобы поддерживать порядок без излишнего стресса.

Бабаута советует уборку ввести в повседневную рутину: например, после еды сразу мыть тарелку, а если заметили грязь - сразу убрать. Он рекомендует очищать только ту часть комнаты, которую можно обнять руками, и таким образом постепенно приводить все в порядок.

При разборе вещей Бабаута предлагает сортировать их на три категории: "оставить", "выбросить" и "возможно". Вещи из категории "возможно" прячутся в закрытый ящик на полгода, и если в течение этого времени они не понадобятся, ящик выбрасывается.

Для каждого шкафа Бабаута отводит один вечер. Важно, чтобы половина шкафа оставалась пустой - это облегчит поддержание порядка.

КонМари: оставляйте только то, что любите

Метод КонМари, разработанный японкой Мари Кондо, набирает популярность. Мари, автор книги "Магическая уборка", верит, что правильная уборка может принести не только физический порядок, но и психическое спокойствие. Основной принцип - оставлять только те вещи, которые приносят радость.

При разборе вещей нужно взять предмет в руки и спросить себя, доставляет ли он радость. Если нет - поблагодарить и выбросить. Мари советует организовывать уборку не по зонам, а по категориям: одежда, книги, документы и т.д.

Все вещи одной категории должны храниться в одном месте.

Мари Кондо является всемирно известным экспертом по организации вещей (фото: Википедия)

Flylady: время и распорядок для чистоты

Flylady - это система, разработанная американской домохозяйкой Марлой Силли в 1999 году. Сегодня она охватывает около миллиона человек.

Основная идея Flylady - отказаться от масштабной уборки в субботу и вместо этого тратить всего 15 минут на чистоту каждый день, оставляя выходные для себя.

Система предусматривает отделку одной из пяти зон каждую неделю: прихожая и столовая, кухня/прачечная/кладовая, ванная/детская/мастерская, спальня/ванна/туалет, гостиная. Существуют обязательные "рутины" и пятиминутки на разбор "горячих точек", где скапливается грязь.

Flylady рекомендует поддерживать идеальную чистоту на кухне и предлагает не откладывать дела.

Система "Уничтожай доказательства": уборка в реальном времени

Метод Casablitzblanka - это немецкая система уборки, которая акцентирует внимание на немедленной очистке грязи. Принцип - "уничтожай доказательства" будто ты вор: если сотворил беспорядок, сразу убери. Эта методика помогает экономить время в будущем, уменьшая накопление грязи.

Система предусматривает рутину: по пять минут в каждой комнате утром и вечером. Кроме этого есть понятие комнаты дня, которой посвящается 30 минут.

Дополнительно выделяются задания по категориям: "овцы" - для комнаты дня, "утки" - для разбора хлама, "червяки" - задания для детей.

Когда "уничтожаешь доказательства", нужно вытереть даже отпечатки пальцев (фото: Freepik.com)