4 системи "лінивого" прибирання для тих, хто від нього втомився

Метод Лео Бабаути: прибирай те, що можеш обняти

Лео Бабауту, автор блогу zenhabits.net, знають за його підходи до мінімалізму і продуктивності. Він живе в Сан-Франциско, захоплюється самопізнанням і бігом, а також виховує шестеро дітей.

Основний принцип його методу полягає в тому, щоб підтримувати порядок без зайвого стресу.

Бабаута радить прибирання ввести в повсякденну рутину: наприклад, після їжі одразу мити тарілку, а якщо помітили бруд - відразу прибрати. Він рекомендує очищати лише ту частину кімнати, яку можна обняти руками, і таким чином поступово приводити все в порядок.

При розборі речей Бабаута пропонує сортувати їх на три категорії: "залишити", "викинути" та "можливо". Речі з категорії "можливо" ховаються в закритий ящик на півроку, і якщо протягом цього часу вони не знадобляться, ящик викидається.

Для кожної шафи Бабаута відводить один вечір. Важливо, щоб половина шафи залишалася пустою - це полегшить підтримання порядку.

КонМарі: залишайте тільки те, що любите

Метод КонМарі, розроблений японкою Марі Кондо, набирає популярності. Марі, автор книги "Магічне прибирання", вірить, що правильне прибирання може принести не тільки фізичний порядок, а й психічний спокій. Основний принцип - залишати лише ті речі, які приносять радість.

При розборі речей потрібно взяти предмет в руки і запитати себе, чи приносить він радість. Якщо ні - подякувати і викинути. Марі радить організовувати прибирання не за зонами, а за категоріями: одяг, книги, документи тощо.

Всі речі однієї категорії повинні зберігатися в одному місці.

Марі Кондо є всесвітньо відомим експертом по організації речей (фото: Вікіпедія)

Flylady: час і розпорядок для чистоти

Flylady - це система, розроблена американською домогосподаркою Марлою Сіллі в 1999 році. Сьогодні вона охоплює близько мільйона людей.

Основна ідея Flylady - відмовитися від масштабного прибирання у суботу і замість цього витрачати лише 15 хвилин на чистоту щодня, залишаючи вихідні для себе.

Система передбачає обробку однієї з п’яти зон кожного тижня: прихожа і столова, кухня / пральня / комора, ванна / дитяча / майстерня, спальня / ванна / туалет, вітальня. Існують обов’язкові "рутини" та п’ятихвилинки на розбір "гарячих точок", де накопичується бруд.

Flylady рекомендує підтримувати ідеальну чистоту на кухні і пропонує не відкладати справи.

Система "Знищуй докази": прибирання в реальному часі

Метод Casablitzblanka - це німецька система прибирання, яка акцентує увагу на негайному очищенні бруду. Принцип - "знищуй докази" ніби ти злодій: якщо створив безлад, відразу прибери. Ця методика допомагає заощаджувати час у майбутньому, зменшуючи накопичення бруду.

Система передбачає рутину: по п’ять хвилин в кожній кімнаті зранку і ввечері. Крім цього, є поняття кімнати дня, якій присвячується 30 хвилин.

Додатково виділяються завдання за категоріями: "вівці" - для кімнати дня, "качки" - для розбору мотлоху, "черв'яки" - завдання для дітей.

Коли "знищуєш докази", то треба витерти навіть відбитки пальців (фото: Freepik.com)