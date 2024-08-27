Загрязняете, а не чистите: 7 ошибок в уборке, после которых станет только хуже

Вы можете очень удивиться, но часто случается так, что наша уборка дома его действительно загрязняет. В это сложно поверить, но это факт. Какие именно ошибочные действия делают в уборке только хуже?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, чего не следует делать во время уборки, чтобы не пришлось делать лишнюю работу.

Начинать уборку с пола

Иногда хочется сначала сделать самое неприятное и тяжелое - пропылесосить и помыть полы. А уже после этого заняться мелочами: вытереть пыль, разложить вещи по местам.

Но в таком случае пол, скорее всего, придется мыть еще раз в конце уборки. На него неизбежно попадут крошки, мелкий мусор или прольется что-то, и пол снова будет грязным.

Лучше придерживаться золотого правила уборки - наводить порядок "сверху вниз". Сначала разложите вещи по местам, затем протрите пыль, помойте сантехнику и шкафы, и только в конце беритесь за пол.

Использовать одну тряпку для всех поверхностей

Загрязнения в разных частях дома или квартиры не одинаковы по типу и интенсивности. Если не менять тряпку или салфетку, на первый взгляд, все может казаться чистым, но есть риск просто переносить грязь и микроорганизмы из одной комнаты в другую.

Например, жир из кухонной столешницы - на тумбочку в спальне. Или волосы и следы зубной пасты с полочки в ванной - на обеденный стол.

Решение - иметь несколько губок и тряпок для разных целей или использовать одноразовые салфетки и брать новую при переходе из одной зоны в другую.

Пылесосить с заполненным мешком или контейнером

Иногда одноразовые аксессуары заканчиваются в самый неожиданный момент, а иногда многоразовый мешок или контейнер лень вытряхивать, ведь механизм все равно работает, хотя и плохо.

Но если пылесос вовремя не очистить, он хуже всасывает пыль и мусор - на это даже указывают сами производители, - и качество уборки существенно снижается.

Чтобы этого не произошло, мешок или контейнер нужно менять или выбрасывать сразу, как только он заполнится, и заодно протирать внутренние части пылесоса влажной тряпкой.

Складывать вещи стопками

Кажется, что только что сложил свитера или полотенца в аккуратную, ровную стопочку - как она уже "расплылась". И в результате буквально через несколько дней на полке снова царит хаос, а вещи выпадают на пол каждый раз, как открывается дверца шкафа.

А все потому, что аккуратно вытащить что-нибудь из стопки и долго сохранять такой порядок практически невозможно.

Мэри Кондо, автор системы "Магическая уборка", предлагает сворачивать одежду, белье или полотенца рулончиками. А потом складывать их на полки друг на друга примерно так, как лежат рулоны обоев в строительных магазинах.

Вещи в стопках - это не порядок, а его иллюзия (фото: Freepik.com)

Не использовать органайзеры

Всем нам легко представить кухонные полки с хаосом открывалок, лопаток, пакетиков со специями и других мелочей. Или же ящики детского стола, из которых вываливаются фломастеры, точилки и куски пластилина.

Такого хаоса можно избежать, если использовать органайзеры и систематизировать все так, чтобы каждый предмет имел свое место. Это могут быть обычные пластиковые контейнеры или с выдвижными ящиками, коробки с отделениями, корзины.

Не проводить расхламления

Основная причина беспорядка - избыток вещей. Их постоянно нужно убирать и каждый раз тратить на это время. Они забивают полки и ящики, не давая там поддерживать порядок.

Некоторые эксперты по уборке рекомендуют еженедельно избавляться от определенного количества предметов. Другие советуют выбрасывать или отдавать одну старую вещь каждый раз, когда вы купили одну новую, чтобы поддерживать баланс.

Какой бы подход вы ни выбрали, желательно расхламываться хотя бы три-четыре раза в год.

Делать генеральную уборку раз в неделю

Для некоторых комнат это даже часто - например, в спальне беспорядок образуется не так быстро, и нет необходимости отмывать помещение сверху вниз еженедельно.

А вот на кухне, в ванной или прихожей грязь появляется гораздо быстрее, и уборка, включая масштабную, нужна чаще.