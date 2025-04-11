Минимальное количество шагов, которое вы должны проходить ежедневно: об этом мало кто знает

Ходьба - одна из самых доступных и эффективных форм физических упражнений, которые мы можем включить в свой распорядок дня. Обязательно ли проходить 10 тысяч шагов ежедневно, как утверждают эксперты?

Сколько шагов вы должны проходить ежедневно?

Эксперты сходятся во мнении, что делать от 4000 до 10 000 шагов в день необходимо для поддержания здоровой жизни. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) устанавливает идеальную цель - проходить 10 000 шагов в день в умеренном темпе, что означает примерно 5-6 километров в зависимости от размера шага.

Однако некоторые медицинские исследования показывают, что даже достижение 4000 шагов может быть полезным, и рекомендуется стремиться к 7000 шагов, если это возможно.

Исследование, проведенное Университетом Сиднея, показало, что любое ежедневное количество шагов более 2200 связано со снижением смертности и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это означает, что даже небольшая физическая активность может положительно повлиять на наше общее здоровье.

В чем польза ходьбы?

Преимущества ходьбы многочисленны и выходят за рамки простого подсчета шагов. Каждый дополнительный шаг к ежедневной цели снижает риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Было обнаружено, что для людей, ведущих очень сидячий образ жизни, начиная проходить около 4100 шагов в день, риск смерти снижается на 20%.

Это открытие подчеркивает важность включения физической активности в нашу повседневную жизнь. Кроме того, прогулки не только улучшают физическое здоровье; это также положительно влияет на психическое здоровье. Регулярная физическая активность связана со снижением стресса, тревоги и симптомов депрессии. Прогулки на свежем воздухе могут принести дополнительные преимущества, позволяя нам наслаждаться природой и улучшать наше настроение.

Хотя прохождение 20 000 шагов в день все еще полезно для здоровья, наибольшую пользу приносит прогулка от 10 000 до 15 000 шагов. Однако тратить более двух часов в день на прогулки требует большой преданности и может быть изнурительным для некоторых людей.

Важно найти баланс, который подходит для каждого человека, и учитывать такие факторы, как доступное время и текущий уровень физической подготовки. Включение коротких прогулок в течение дня - например, поднятие по лестнице вместо лифта или прогулка во время обеда - может помочь достичь этих целей без необходимости долгих интенсивных занятий.