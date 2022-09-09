Мінеральна вода стане справжнім дивом для вашого волосся: ловіть лайфхак краси

Як її краще використовувати для шикарної шевелюри розповіли у виданні Sante.

Заміна звичайної води мінеральною - одна з кращих порад по догляду за красивими волоссям. Дізнайтеся, як використовувати цей трюк з незаперечними перевагами.

Експерти з волосся рекомендують виключити водопровідну воду з вашого щоденного догляду за волоссям і шкірою, бо вона часто містить вапняний наліт і подразнює шкіру голови.

Використання мінеральної води (або фільтрованої води) дозволяє уникнути цих шкідливих наслідків для волосяного волокна.

Як використовувати мінеральну воду для волосся?



Вода, яку ви купуєте в магазині, є біологічно чистою і містить певні мінерали, здатна живити шкіру голови, на відміну від жорсткої водопровідної води.

Спочатку вимийте волосся шампунем, яким ви зазвичай користуєтеся, потім змийте піну мінеральною водою. Для цього вам знадобиться два літри води, в залежності від довжини вашого волосся.

Ви можете використовувати маску для волосся, якщо ви звикли до неї перед обполіскуванням мінеральною водою.

Як прискорити ріст волосся

Робіть масаж голови



Масаж голови може сприяти розслабленню і зняттю стресу. Згідно з дослідженням, це також може допомогти поліпшити здоров'я вашого волосся.

Зменшіть використання фена

Якщо ви використовуєте фен для волосся, постарайтеся сушити його прохолодним повітрям, а не гарячим.

Не фарбуйте волосся часто

Намагайтеся не фарбувати волосся, частіше, ніж один раз на місяць.