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Шейх у захваті: домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini

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П'ятниця 26 листопада 2021 15:00
Шейх у захваті: домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini Медверь вириває двері у суперкара Lamborghini Huracan Performante (Колаж: carbuzz.com)
Автор: Олександр Мороз

В Об'єднаних Арабських Еміратах доброзичливий на вигляд ведмідь відірвав двері у яскраво-оранжевого Lamborghini Huracan Performante. Автомобіль та тварина належать арабському шейху.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.

Хто ж цей добряк, який тримає в якості домашньої тварини ведмедя? Арабський шейх Хумайд Абдулла Альбукаіш - інвестор і колекціонер суперкарів з Дубая. І у нього не одне, а кілька екзотичних домашніх тварин: тигри, леви, гієни та змії.

Шейх у захваті: домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini

Що стосується ведмедя, то він всього лише хотів дістати забуте в салоні суперкара яблуко. Але трохи не розрахував свої сили і "з м'ясом" вирвав у Lamborghini двері.

Шейх у захваті: домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini

Втім, проступок домашнього улюбленця зовсім не розсердив господаря, швидше підняв йому настрій. Адже у шейха ще багато таких тачок: Lamborghini Urus, Rolls-Royce Wraith, Nissan Patrol... та хіба їх усіх перерахуєш!

Шейх у захваті: домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini

Зараз у шейха Хумайд Абдулла Альбукаїша 1,9 мільйона передплатників в Instagram і 9,2 мільйона передплатників в Tik Tok - де його відео зібрали понад 1,1 мільярда переглядів.

Нагадаємо, що виставлена на продаж машина генерала АЛАДІНА, персонажа Саші Барона Коена з кінокомедії"Диктатор". Броньований позашляховик Dartz Prombron був доопрацьований спеціально для фільму.

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