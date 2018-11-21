НАЗК виявило ознаки кримінального злочину в декларації нардепа

Фото: НАЗК (УНІАН)

Депутат задекларував власні і грошові активи дружини на загальну суму в 14,2 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами перевірки декларації народного депутата виявило ознаки кримінального злочину - незаконного збагачення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Ще два чиновника подали недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Зокрема, висновки складені стосовно народного депутата Дмитра Голубова, депутата Селидівського міської ради Донецької області Артура Мірумяна та головного лікаря комунального закладу "Вишгородська центральна районна лікарня" Івана Клюзко.

Голубов у декларації за 2016 рік задекларував власні грошові активи дружини на загальну суму 14,2 млн гривень, законність походження яких не підтверджено доказами. Депутат пояснив наявність коштів здійсненням різноманітних операцій з криптовалютой біткоін, проте жодних документів, які підтверджують відповідні факти, не надав.

У свою чергу Мірумян, подаючи декларацію за 2017 рік, не вказав частку нежитлового приміщення вбудовано-прибудованого суспільно-культурного центру, автомобіль дружини, а також недостовірно задекларував отриманий від різних джерел дохід. Всього встановлено вказівки депутатом недостовірних відомостей на суму 2,2 млн гривень.

Клюзко в декларації за 2016 рік не вказав, які йому належать дві земельні ділянки, садовий будинок, водний транспорт, власну заробітну плату. Крім того, чиновник не вказав дружину як члена своєї сім'ї і відповідно її активи. Всього встановлено зазначення недостовірних відомостей на суму 1,8 млн гривень.

Нагадаємо, НАЗК в жовтні зафіксувало 112 порушень антикорупційного законодавства.