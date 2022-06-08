Мілла Йовович емоційно підтримала українців: "дякуємо, що боретеся за свободу" (відео)

Голлівудська актриса і модель українського походження Мілла Йовович звернулася до народу України і подякувала йому за героїчну боротьбу за свободу.

46-річна Мілла, яка народилася в Києві, висловила українцям свою підтримку і любов і зазначила, що молиться за них.

"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям в цей найжахливіший період їх історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені бігти в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються всупереч усьому. Я хочу сказати вам: ми бачимо вас, ми молимося за вас, ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - сказала актриса.

Відзначимо, що зірка фільмів "5 елемент" і "Обитель зла" з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну і намагається бути в курсі всіх українських подій.