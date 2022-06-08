Мілла Йовович емоційно підтримала українців: "дякуємо, що боретеся за свободу" (відео)

Голлівудська актриса і модель українського походження Мілла Йовович звернулася до народу України і подякувала йому за героїчну боротьбу за свободу.
Зірка записала відеозвернення в рамках проекту "Найвідоміші українці світу".
46-річна Мілла, яка народилася в Києві, висловила українцям свою підтримку і любов і зазначила, що молиться за них.
"Привіт. Мене звати Мілла Йовович. Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям в цей найжахливіший період їх історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені бігти в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються всупереч усьому. Я хочу сказати вам: ми бачимо вас, ми молимося за вас, ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - сказала актриса.
Відзначимо, що зірка фільмів "5 елемент" і "Обитель зла" з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну підтримує нашу країну і намагається бути в курсі всіх українських подій.
Нагадаємо, в перші дні війни Росії проти України Мілла розповіла в мережі своїм шанувальникам про те, що зараз переживає народ України, і що вона відчуває. Також зірка прикріпила посилання в профілі на організації, які можуть допомогти українцям.
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