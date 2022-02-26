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"Мою країну і народ бомблять": Мілла Йовович емоційно висловилася про війну в Україні

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Субота 26 лютого 2022 18:41
"Мою країну і народ бомблять": Мілла Йовович емоційно висловилася про війну в Україні Фото: Мілла Йовович (instagram.com/millajovovich)
Автор: Марина Настевич

Американська актриса з українським корінням Мілла Йовович не залишилася осторонь і емоційно висловилася про війну Росії і Путіна проти України.

На своїй сторінці в Instagram зірка розповіла своїм шанувальникам про те, що зараз переживає народ України, і що вона відчуває.

За словами Мілли, її серце розбите.

"Я з розбитим серцем і приголомшена, намагаючись осмислити події цього тижня на моїй батьківщині, в Україні. Мою країну і народ бомблять. Друзі та сім'я ховаються. Моя кров і моє коріння походять як з Росії, так і з України. Я розриваюся на дві частини, спостерігаючи за жахом, що розгортається, руйнуванням країни, переміщенням сімей, навколо яких все їхнє життя лежить в обвуглених осколках", - написала вона.

Актриса таукже згадала про війну на батьківщині її батька - в колишній Югославії.

"Я пам'ятаю війну на батьківщині мого батька в колишній Югославії і розповіді моєї сім'ї про травми і терор, які вони пережили. Війна. Завжди війна. Лідери, які не можуть принести мир. Нескінченна сила імперіалізму. І завжди народ розплачується кров'ю і сльозами", - додала Йовович.

Також зірка прикріпила посилання у профілі на організації, які можуть допомогти українцям.

Відзначимо, що Мілла Йовович народилася в 1975 році в Києві.

Раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон порушили нейтралітет королівської сім'ї і публічно підтримали Україну і президента Володимира Зеленського у війні з країною-агресором Росією.

Також співачка Мадонна виступила на підтримку України під час "безглуздого вторгнення Росії".

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Милла Йовович Вторгнення Росії до України
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