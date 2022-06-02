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Біллі Айліш на концерті підняла величезний прапор України (відео)

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Четвер 02 червня 2022 09:17
Біллі Айліш на концерті підняла величезний прапор України (відео) Фото: Біллі Айліш підтримала Україну на концерті (instagram.com/billieeilish)
Автор: Styler

Популярна американська співачка Біллі Айліш на концерті розгорнула величезний прапор України, підтримавши у важкий час наш народ. Це сталося в німецькому місті Бонн.

Відео виступу зірки з'явилися в мережі.

"Мені вдалося зняти момент як американська співачка Біллі Айліш підняла український прапор на своєму акустичному концерті перед початком європейського туру в німецькому місті Бонн", - написала під відео українська діджей Настя.

До речі, прапор Біллі Айліш передала із залу українська виконавиця Jerry Heil (Яна Шемаєва).

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, дуже дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світу почути і побачити нас знову", - написала Jerry Heil.

На прапорі українська співачка написала "спасибі за твою силу". За її словами, у неї була місія - передати прапор Біллі Айліш. І це вийшло!

З другої фан-зони концертного залу співачка перебралася в першу і підійшла майже під сцену. Там вона передала український прапор чоловікові, який передав його на сцену.

Як ми раніше писали, Шерон Стоун зворушливо підтримала Україну.

Також читайте, що відомий американський письменник Стівен Кінг підтримав Україну. Свою позицію він продемонстрував у мережі.

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Билли Айлиш
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