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Милла Йовович эмоционально поддержала украинцев: "спасибо, что боретесь за свободу" (видео)

Милла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)
Автор: Марина Настевич

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович обратилась к народу Украины и поблагодарила его за героическую борьбу за свободу.

Звезда записала видеообращение в рамках проекта "Самые известные украинцы мира".

46-летняя Милла, которая родилась в Киеве, выразила украинцам свою поддержку и любовь и отметила, что молится за них.

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают на куски, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины отважно сражаются вопреки всему. Я хочу сказать вам: мы видим вас, мы молимся за вас, мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу", - сказала актриса.

Отметим, что звезда фильмов "5 элемент" и "Обитель зла" с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну и старается быть в курсе всех украинских событий.

Напомним, в первые дни войны России против Украины Милла рассказала в сети своим поклонникам о том, что сейчас переживает народ Украины, и что она чувствует. Также звезда прикрепила ссылки в профиле на организации, которые могут помочь украинцам.

Мы также писали, что Билли Айлиш на концерте подняла огромный флаг Украины.

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Милла Йовович