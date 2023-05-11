Экс-форвард сборной Украины анонсировал прощальный матч: звезды разных эпох в участниках

Бывший нападающий донецкого "Шахтера", "Днепра", ряда других клубов и национальной команды Украины Евгений Селезнев объявил о последнем поединке в карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена .

37-летний бомбардир подтвердил информацию о прощальном матче. Он состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард" и будет иметь благотворительную цель – сбор средств на нужды Вооруженных сил Украины.

"Моя Украина – от Донецка до Ужгорода". Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организовываем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные", – заявил Селезнев.

По информации "Будинка 42", матч состоится 6 июня и соберет друзей форварда разных поколений. В частности, Селезнев якобы пригласил легенд прошлого и звезд современного отечественного футбола – Протасова, Хацкевича, Ротаня, Срну, Мудрика и Довбика.

Кто такой Евгений Селезнев

Уроженец Макеевки, воспитанник академии "Шахтера". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2002/03 из второлигового "Шахтера-3".

Позже защищал цвета киевского "Арсенала", первой команды "горняков", "Днепра", краснодарской "Кубани", турецких "Карабюкспора", "Беледиеспора", "Бурсаспора", испанской "Малаги", "Колоса" из Ковалевки, "Миная". Чемпион и обладатель Кубка Украины 2011/12, дважды триумфовал в Суперкубке Украины, обладатель Кубка УЕФА 2008/09.

Дважды стал лучшим бомбардиром сезона УПЛ (2010/11, 2011/12). Третий голеадор в истории элитного дивизиона (117 мячей). В сборной Украины Селезнев провел 58 матчей (11 голов), участник Евро-2012 и Евро-2016.