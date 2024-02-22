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Моль больше никогда не будет вас беспокоить и улетит навсегда, если вы сделаете вот это

Четверг 22 февраля 2024 14:54
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Моль больше никогда не будет вас беспокоить и улетит навсегда, если вы сделаете вот это Фото: Как избавиться от моли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Кухонная моль доставляет проблемы всем запасам на кухне, а еще она очень быстро размножается.

Как избавиться от нее навсегда, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польское издание PrzyślijPrzepis.

Что не любит кухонная моль?

Больше всего бабочкам не нравится порядок, соблюдение гигиены и продуманная организация хранения сыпучих продуктов. В основном насекомые не могут проникать через стекло, потому стеклянные банки являются их врагом.

Сразу после покупки муки или риса нужно высыпать это в стеклянную банку и подписать. Хранить продукты в бумажных пакетах из магазина, даже закрытых специальной клипсой, нет смысла.

Миль также протиснется сквозь микропоры в пластике.

Враг No1 пищевой моли -это лавровый лист. Достаточно положить 2-3 листа в пакеты с мукой, сушеными грибами и другими сыпучими продуктами, которые любят насекомые, чтобы их оттуда выгнать.

Также желательно регулярно мыть шкафы, в которых вы храните сыпучие продукты, смесью горячего уксуса и воды, а затем ополаскивать этой смесью их начинку и вытирать досуха.

Как только бабочки ощутят запах уксуса, они почти сразу вылетят.

Вы также можете разместить в шкафах ватные шарики, смоченные ванильным ароматизатором или чайные пакетики с сушеной мятой. То, что приятно нашему носу, моли не по вкусу. Еще одно домашнее средство от пищевой моли – турбонабор из 3 специй в миске против моли.

Домашнее средство от пищевой моли - турбосмесь 3 специй

Каждая из этих специй может справиться с кухонной молью сама, но еще лучше и интенсивнее они будут работать вместе, в смеси.

Моль уйдет от вас, если вы положите в миску несколько лавровых листочков, гвоздики и сушеной мяты (можно из пакетика или чая). Каждые несколько дней заменяйте специи свежими. Чтобы аромат медленнее развеивался, миску со специями можно накрыть пищевой фольгой и проткнуть ее в нескольких местах зубочисткой. Пищевая моль все равно почувствует запах.

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