Николая Чудотворца 2023: сильные молитвы святому про защиту, семейное счастье и исполнение желаний
Ежегодно 22 мая в православии отмечается Перенос мощей Святого Николая из Мир Ликийских в Бари. В народе - Святого Николая Чудотворца, Летнего (Весеннего) Николая.
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О чем молятся Чудотворцу
Известно, что всю жизнь Николай занимался благотворительностью, был покровителем и защитником моряков, помощником для бедных и утешителем для обиженных. Поэтому святому молятся о защите от бед, несчастных случаев и нищеты.
Также святой мог обеспечить верующим семейное счастье, поэтому многие православные 22 мая молятся Николаю о благополучии и любви в браке.
Молятся святому и о здоровье и исцелении родных и близких.
Желательно в этот день посетить храм, но если нет такой возможности, прочтите молитву дома. Главное - делать это искренне и не желать в молитве никому зла.
Как молиться к святому Николаю 22 мая
Молитва к Николаю про защиту:
О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Молитва про здоровье и исцеление от болезней:
Святой Николай Чудотворец, Спаситель наших заблудших душ. Обращаемся к тебе со смиренной просьбой в болезни и немощи. Отстрани от (имя) порчу и тяжкий недуг. Отпусти (имя) все грехи, ставшие причиной столь тяжких страданий. Прими раскаяние болящего и его близких. Пусть все болезни покинут его бренное тело и прибудет несокрушимое здоровье и благодать. Пусть Господь через тебя услышит нашу смиренную просьбу и не осудит ее. Попроси, о Святителе Николай, чтобы все невзгоды отпустили и болезни покинули навсегда. На все твоя воля. Аминь.
Молитва за детей:
О добрый наш пастырь и наставник, Христов Николае! Услышь слова мои, о родном моем человечке, дитятке моем (имя)! Призываю к помощи Тебя, ему немощному, малодушием омраченному помоги. Не оставь его в греховном плену, средь лукавых деяний! Моли о нас Создателя нашего, Владыку! Чтобы житие раба Божьего в чистоте и спокойствии помыслов шло, Чтобы счастье и мир с ним в ногу ступали, Чтобы все проблемы и ненастья стороной обошли. А те, что уже случились, вреда не нанесли! На Твое ходатайство я уповаю, на Твое заступничество! Аминь!
Молитва на исполнение желаний:
"Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не покинь меня в делах суетных. Что во благо возжелаю, исполни своей милостью. Коли лихое хочу, отврати напасти. Пускай все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя. Аминь".
Молитва к Николаю про семейное счастье:
О, Святой Угодник Христов Чудотворец Николай! Услышь меня грешного раба Божьего (собственное имя), молящегося перед образом твоим. Прошу тебе молить Господа о прощении всех моих вольных и невольных прегрешений. Моли Господа проявить милость к моей семье в путешествии. Да не воздастся нам по делам нашим, а по благости Его. Пусть дорога будет у нас гладкой и без опасностей. Не позволь мне, святой Николай поддаться дьявольским искушениям, которые могут вызвать неприятности и угрожать мне и моей семье. Защити, Святой угодник, нас от недобрых взглядов и врагов, чтоб всю оставшуюся жизнь мы прославляли имя Бога и благодарили тебя в молитвах за твои благие деяния. Аминь.
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