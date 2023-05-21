Миколи Чудотворця 2023: сильні молитви до святого про захист, сімейне щастя і здійснення бажань
Щороку 22 травня в православ’ї відзначається Перенесення мощей Святого Миколая з Мір Лікійських у Барі. У народі - Святого Миколая Чудотворця, Літнього (Весняного) Миколая.
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Про що моляться Чудотворцю
Відомо, що все своє життя Микола займався благодійністю, був покровителем і захисником моряків, помічником для бідних і втішником для скривджених. Тому святому моляться про захист від бід, нещасних випадків і злиднів.
Також святий міг забезпечити віруючим сімейне щастя, тому багато православних 22 травня моляться Миколаю про благополуччя і любов в подружжі.
Моляться святому і про здоров’я та зцілення рідних і близьких.
Бажано в цей день відвідати храм, але якщо нема такої можливості, прочитайте молитву вдома. Головне - робити це щиро і не бажати в молитві нікому зла.
Як молитися до святого Миколая 22 травня
Для отримання захисту від святого, перед якоюсь важливою подією, варто читати таку молитву:
О всеблагий отче наш Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає тебе: поспіши й захисти отару Христову від вовків, що гублять її. Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу, наступу чужинців і народних заколотів, міжусобиці; від голоду, пошесті, потопу, вогню, меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в’язниці сиділи, та спас їх від гніву царського й кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і ділом у темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого й вічної кари: щоб твоїм заступництвом і поміччю та Своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі, і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.
Молитва до святого на здійснення бажання:
Чудотворець Миколай, допоможи мені в бажаннях моїх тлінних. Не гнівайся на прохання зухвале, але і не покинь мене в справах суєтних. Що на благо тих, хто забажав, виконай своєю милістю. Якщо погане хочу, відверни лихо. Нехай всі бажання праведні здійсняться, а життя моє щастям наповниться. Хай буде воля твоя, амінь.
Молитва до Миколая про здоров'я:
Всеблагий отче Миколаю, великий і предивний чудотворець! Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і хворобу, ти своїм заступництвом визволяв від смерті, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя: поспіши й до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі, разом з тобою, де буду прославляти й величати Боже милосердя. Амінь.
Молитва про сімейне щастя:
Милосердний Миколо Чудотворцю! Почуй молитви раби Божої (ім’я), і не лишай слова мої без відповіді. Допоможи знайти мені щастя щире, пошли мені судженого, який любить мене буде щиро та створить зі мною сім’ю щасливу. Молися до Господа нашого всемогутнього, щоб допоміг він возз’єднатися двом серцям люблячим і до Його очима шлюб укласти. Амінь.
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