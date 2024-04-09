В Николаеве восстановят школу, разрушенную россиянами: первые фото проекта

В Николаеве презентовали концепт восстановления школы №48. Это учебное заведение пострадало в результате российского ракетного удара еще в 2022 году. Архитекторы заявляют, что восстановленная школа не будет иметь аналогов на юге Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию директора Департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета Евгения Полякова и архитектора Анны Кирий в You Tube .

Как будет выглядеть восстановленное учебное заведение

"Это - самая большая школа в Николаеве, самая большая в Корабельном районе. Наша цель - представить, как школа будет выглядеть визуально, какие параметры будет иметь. Учеба в Николаеве должна быть безопасной, очной, современной. Это наше будущее и без этого развитие нашего города, как современного города, невозможно", - заявил Поляков.

Также отмечается, что заведение будет иметь экологическое направление обучения.

"В проектных решениях мы воплощаем идею - создать новое образовательно-технологическое учреждение с экологическим направлением обучения. Здание старой школы мы бережно сохраняем, придавая просторам новые смыслы", - пояснила Кирий.

По ее словам, на месте разрушенной части будет построен новый современный корпус с эксплуатируемой зеленой кровлей, подземным укрытием и энергосберегающими технологиями.

Вот так будет выглядеть восстановленная школа (фото: Агентство развития Николаева)

Следующим этапом должно стать привлечение средств из США. Отметим, что средств из местного или государственного бюджета на проделанную работу не потратили.

Добавим, что школа после восстановления сможет принять на обучение 1326 детей.

Вот так будет выглядеть восстановленная школа (фото: Агентство развития Николаева)

Графические материалы выполнены в рамках меморандума между Николаевским городским советом, вице-президентом Национального союза архитекторов Украины Еленой Олейник, благотворительным фондом из США "Sweetanok" команды Николаевского муниципалитета и Архитектурно-проектной группы Анны Кирий.

Вот так будет выглядеть восстановленная школа (фото: Агентство развития Николаева)