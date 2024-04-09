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У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проекту

Миколаїв, Вівторок 09 квітня 2024 19:01
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У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проекту Як виглядатиме школа №48 після відбудови (фото: Агенція розвитку Миколаєва)
Автор: Василина Копитко

У Миколаєві презентували концепт відновлення школи №48. Цей навчальний заклад постраждав унаслідок російського ракетного удару ще у 2022 році. Архітектори заявляють, що відновлена школа не матиме аналогів на півдні України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію директора Департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євгена Полякова та архітекторки Анни Кирій у You Tube.

Як виглядатиме відновлений навчальний заклад

"Це - найбільша школа у Миколаєві, найбільша у Корабельному районі. Наша мета - представити, як школа буде виглядати візуально, які параметри матиме. Навчання у Миколаєві має бути безпечним, очним, сучасним. Це наше майбутнє і без цього розвиток нашого міста, як сучасного міста, є неможливим", - заявив Поляков.

Також зазначається, що заклад матиме екологічний напрям навчання.

"У проєктних рішеннях ми втілюємо ідею - створити новий освітньо-технологічний заклад з екологічним напрямком навчання. Будівлю старої школи ми дбайливо зберігаємо, надаючи просторам нових сенсів", - пояснила Кирій.

За її словами, на місці зруйнованої частини збудують новий сучасний корпус з експлуатованою зеленою покрівлею, підземним укриттям та енергоощадними технологіями.

У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проекту

Ось так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

Наступним етапом має стати залучення коштів із США. Наголосимо, що коштів з місцевого або державного бюджету на проведену роботу не витрачали.

Додамо, що школа після відбудови зможе прийняти на навчання 1326 дітей.

У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проекту

Ось так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

Графічні матеріали виконані в рамках меморандуму між Миколаївською міською радою, віцепрезиденткою Національної спілки архітекторів України Оленою Олійник, благодійним фондом із США "Sweetanok" команди Миколаївського муніципалітету та Архітектурно-проєктної групи Анни Кирій.

У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проектуОсь так виглядатиме відновлена школа (фото: Агенція розвитку Миколаєва)

У Миколаєві відбудують школу, зруйновану росіянами: перші фото проектуТак виглядала школа після російського ракетного обстрілу (скриншот)

Читайте також про те, як виглядатиме зруйнований університет в Ірпені після відбудови.

Раніше ми писали про те, що архітектори показали проект відбудови зруйнованого району Гостомеля.

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