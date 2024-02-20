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Архитекторы показали проект восстановления разрушенного района Гостомеля (фото)

Гостомель, Вторник 20 февраля 2024 10:50
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Архитекторы показали проект восстановления разрушенного района Гостомеля (фото) Как будет выглядеть отстроенный район (фото: Гостомельский поселковая военная администрация)
Автор: Василина Копытко

Архитекторы представили проект восстановления одного из жилых районов Гостомеля, который пострадал в начале полномасштабного вторжения россиян.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Гостомельской поселковой военной администрации.

Как будет выглядеть отстроенный район

Представленный план "Светлое будущее" предполагает строительство 5 новых семиэтажных домов. Они рассчитаны на 360 квартир, старые дома имели по 272 квартиры. Это одно-, двух- и трехкомнатные квартиры по 44, 58 и 78 квадратных метров.

Квартиры будут иметь современную планировку, а также предусмотрены ремонт, балкон, индивидуальное отопление. Дома построят с соблюдением требований безбарьерности.

В восстановленном микрорайоне планируют обустроить противорадиационное укрытие и детский сад и обеспечить благоустройство прилегающей территории с детскими площадками и зелеными зонами.

Добавим, что на презентации проекта присутствовали местные, которые могли непосредственно участвовать в обсуждении плана восстановления района.

Архитекторы показали проект восстановления разрушенного района Гостомеля (фото)Архитекторы показали проект восстановления разрушенного района Гостомеля (фото)Проект восстановления "Светлое будущее" (фото: Гостомельская поселковая военная администрация)

Напомним, что Гостомель в Киевской области одним из первых принял на себя удар российских войск во время полномасштабного вторжения. Оккупанты с первых часов великой войны пытались захватить аэропорт "Антонов", поэтому больше всего пострадали ведущие к нему улицы, а также район стеклозавода.

Раньше мы показывали проект сакрального комплекса, который хотят построить под Полтавой.

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Гостомель Киевская область
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