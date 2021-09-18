Михайлове Диво 2021: головні заборони цього свята

Михайлове диво - одне з головних свят в церковному календарі. У цей день православні згадують події, які відбулися ще в 4 столітті. Архістратиг Михаїл врятував від руйнування стародавню церкву і тому цей день має особливе значення у християн.

Коли відзначають Михайлове Диво і що категорично заборонено робити в цей день – читайте в нашому матеріалі.

Михайлове диво відзначається 19 вересня. Як свідчать легенди, в місті Ієраполісі був побудований храм на честь Архістратига Михаїла. Вірянину наснилося, що його дочка вилікувалася від страшної хвороби після того, як випила води з джерела. Він повірив сну і напоїв дочку цією водою, і вона після цього вилікувалася. На знак подяки чоловік охрестився разом з родиною в цілющому джерелі та побудував храм.

Храм почав користуватися популярністю у християн і туди потягнулися паломники. Язичникам це не сподобалося, і вони задумали затопити долину разом з храмом і джерелом. Праведник Архип почав молитися на порятунок цього храму, і його молитви почув Архістратиг Михаїл. Він ударом жезла відкрив в горі щілину і повернув воду в бік язичників. Таким чином він врятував храм.

У церкві цей день відзначають з особливими традиціями та шанують 19 вересня й Архістратига Михаїла. У цей день категорично заборонено працювати й хто не послухається - потрапить в неприємності.

Найсуворіші заборони на Михайлове Диво:

Потрібно уникати сварок і конфліктів і в будь-якій проблемі відшукати мирний спосіб вирішення. Якщо людина проявляє злість і образу на когось, намагається з'ясовувати стосунки - поганий знак.

У храмах в цей день ставлять загальну свічку і служать молебень. Якщо в цей день попросити про найважливіше і головне в молитві - бажання обов'язково має здійсниться.

Після обідньої трапези не можна викидати залишки їжу - їх краще роздати біднякам.

19 вересня варто допомагати іншим людям - це принесе щастя і достаток.

Працювати в цей день категорично не можна - можна отримати травму або поламати інструменти.