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Повний місяць у вересні 2021: названа точна дата і важливі заборони

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Неділя 05 вересня 2021 07:09
Повний місяць у вересні 2021: названа точна дата і важливі заборони Повний місяць у вересні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Повний місяць - це фаза, при якій Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем. Якщо всі три об'єкти знаходяться на одній лінії, то відбувається місячне затемнення. У вересні ця дата випаде на 21 число, і Місяць стане повним у 2 години 55 хвилин.

Яким буде повний місяць у вересні 2021 року – читайте в матеріалі нижче.

Як стверджують астрологи, повний місяць у вересні буде спокійним і нейтральним. Відбудеться воно в знаку Риби, а це додасть людям романтичності та мрійливості.

Може загостритися інтуїція, здатність бачити майбутнє, передчувати різні події, стане сильнішою Емпатія. Також може з'явитися містичний настрій, буде схильність до віри в чудеса, посилиться релігійність.

Однак, варто пам'ятати, що повний місяць завжди складний період і в такі дні варто бути уважніше та обережніше, ніж зазвичай. Пару днів до повного місяця і після люди схильні до поспішних рішень, необачних дій, можуть робити помилки, які потім буде важко виправити.

Повний місяць може викликати у людини почуття тривожності, невизначеності, стурбованості. Також небесні світила можуть впливати на психічний стан і загострення захворювань.

Що не можна робити в Повню:

  • Не можна звільнятися з роботи та подавати заяву про звільнення
  • Не можна укладати важливі договори
  • Не варто в цей день вирушати в тривалу подорож
  • Не можна оформляти кредити, брати в борг або позичати великі суми
  • У цей день не можна лаятися з близькими людьми, з'ясовувати стосунки та приймати рішення про розлучення або розставання
  • Не варто в цей день робити заготовки на зиму
  • Небажано в повний місяць проводити хірургічні операції

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дні у вересні 2021 будуть найнебезпечніші.

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