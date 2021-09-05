Повний місяць у вересні 2021: названа точна дата і важливі заборони
Повний місяць - це фаза, при якій Земля знаходиться між Сонцем і Місяцем. Якщо всі три об'єкти знаходяться на одній лінії, то відбувається місячне затемнення. У вересні ця дата випаде на 21 число, і Місяць стане повним у 2 години 55 хвилин.
Яким буде повний місяць у вересні 2021 року – читайте в матеріалі нижче.
Як стверджують астрологи, повний місяць у вересні буде спокійним і нейтральним. Відбудеться воно в знаку Риби, а це додасть людям романтичності та мрійливості.
Може загостритися інтуїція, здатність бачити майбутнє, передчувати різні події, стане сильнішою Емпатія. Також може з'явитися містичний настрій, буде схильність до віри в чудеса, посилиться релігійність.
Однак, варто пам'ятати, що повний місяць завжди складний період і в такі дні варто бути уважніше та обережніше, ніж зазвичай. Пару днів до повного місяця і після люди схильні до поспішних рішень, необачних дій, можуть робити помилки, які потім буде важко виправити.
Повний місяць може викликати у людини почуття тривожності, невизначеності, стурбованості. Також небесні світила можуть впливати на психічний стан і загострення захворювань.
Що не можна робити в Повню:
- Не можна звільнятися з роботи та подавати заяву про звільнення
- Не можна укладати важливі договори
- Не варто в цей день вирушати в тривалу подорож
- Не можна оформляти кредити, брати в борг або позичати великі суми
- У цей день не можна лаятися з близькими людьми, з'ясовувати стосунки та приймати рішення про розлучення або розставання
- Не варто в цей день робити заготовки на зиму
- Небажано в повний місяць проводити хірургічні операції
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дні у вересні 2021 будуть найнебезпечніші.