Михайлово Чудо 2021: главные запреты этого праздника

Михайлово Чудо – один из главных праздников в церковном календаре. В этот день православные вспоминают события, которые произошли еще в 4 веке. Архистратиг Михаил спас от разрушения древнюю церковь и поэтому этот день имеет особое значение у христиан.

Когда отмечают Михайлово Чудо и что категорически запрещено делать в этот день – читайте в нашем материале.

Михайлово Чудо отмечается 19 сентября. Как гласят легенды, в городе Иераполисе был построен храм в честь Архистратига Михаила. Верующему приснилось, что его дочь излечилась от страшной болезни после того, как испила воды из источника. Он поверил сну и напоил дочь этой водой, и она после этого излечилась. В знак благодарности мужчина окрестился вместе с семьей в целебном источнике и построил храм.

Храм начал пользоваться популярностью у христиан и туда потянулись паломники. Язычникам это не понравилось, и они задумали затопить долину вместе с храмом и источником. Праведник Архип начал молиться во спасение этого храма, и его молитвы услышал Архистратиг Михаил. Он ударом жезла открыл в горе щель и повернул воду в сторону язычников. Таким образом он спас храм.

В церкви этот день отмечают с особыми традициями и почитают 19 сентября и Архистратига Михаила. В этот день категорически запрещено работать и кто ослушается – попадет в неприятности.

Самые строгие запреты на Михайлово Чудо:

Нужно избегать ссор и конфликтов и в любой проблеме отыскать мирный способ решения. Если человек проявляет злость и обиду на кого-то, пытается выяснять отношения – дурной знак.

В храмах в этот день ставят общую свечу и служат молебен. Если в этот день попросить о самом важном и главном в молитве – желание обязательно должно исполнится.

После обеденной трапезы нельзя выбрасывать остатки еды – их лучше раздать беднякам.

19 сентября стоит помогать другим людям – это принесет счастье и достаток.

Работать в этот день категорически нельзя – можно получить травму или поломать инструменты.