Михайлів день 2021: ця сильна молитва захистить вас, дім і вашу сім'ю

Михайлів день ми відзначатимемо 21 листопада 2021 року. У православному календарі це свято називається Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних - він присвячений найголовнішому ангелу, наближеному до Господа. Михаїл - воїн, заступник людей, що бореться зі злими силами, тому його можна просити про захист себе, свого дому, сім'ї.

Як правильно молитися Архістратигу Михаїлу, і що у нього потрібно просити - читайте нижче в матеріалі Styler .

Коли і як прочитати молитву

У свято можна сходити в храм, помолитися біля ікони Архистратига Михаїла, поставити свічку.

Звернутися зі словами молитви можна і вдома, зробивши це опівночі.

На іконах Архістратиг Михаїл завжди з довгим і гострим мечем - з його допомогою він перемагає зло, позбавляє людство від страхів, тривог, спокуси, викорінює брехливість і інші пороки.

У Михаїла можна попросити захисту від:

лукавого,

злих людей,

пристріту та іншого магічного впливу,

спокуси,

раптових нападів і пограбувань,

трагічних подій.

Напишіть на папері імена своїх дітей, батьків, близьких, тобто всіх, за кого ви просите. Далі, читаючи прохання до ангела, слід називати всі написані імена, там, де є (ім'я).

Прочитайте текст молитви

На захист від ворогів:

Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!

На захист від бід: