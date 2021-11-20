Михайлів день 2021: ця сильна молитва захистить вас, дім і вашу сім'ю
Михайлів день ми відзначатимемо 21 листопада 2021 року. У православному календарі це свято називається Собор Архістратига Божого Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних - він присвячений найголовнішому ангелу, наближеному до Господа. Михаїл - воїн, заступник людей, що бореться зі злими силами, тому його можна просити про захист себе, свого дому, сім'ї.
Як правильно молитися Архістратигу Михаїлу, і що у нього потрібно просити - читайте нижче в матеріалі Styler.
Коли і як прочитати молитву
У свято можна сходити в храм, помолитися біля ікони Архистратига Михаїла, поставити свічку.
Звернутися зі словами молитви можна і вдома, зробивши це опівночі.
На іконах Архістратиг Михаїл завжди з довгим і гострим мечем - з його допомогою він перемагає зло, позбавляє людство від страхів, тривог, спокуси, викорінює брехливість і інші пороки.
У Михаїла можна попросити захисту від:
- лукавого,
- злих людей,
- пристріту та іншого магічного впливу,
- спокуси,
- раптових нападів і пограбувань,
- трагічних подій.
Напишіть на папері імена своїх дітей, батьків, близьких, тобто всіх, за кого ви просите. Далі, читаючи прохання до ангела, слід називати всі написані імена, там, де є (ім'я).
Прочитайте текст молитви
На захист від ворогів:
Господи Боже Великий Царю, Безначальний! Пошли, Господи, Архангела твого Михаїла на допомогу рабу твоєму (ім'я) відведи мене від ворогів моїх видимих і невидимих. О, Господній Михаїле Архангеле! демонів нищівнику: заборони всім ворогам, що борються зі мною, створи їх, яко вівці і розтрощи їх, яко прах перед лицем вітру. О, Господній Великий Архангеле Михаїле!
На захист від бід:
О, Великий Михайло Архангеле, допоможи мені грішному рабу твоєму (ім'я), визволи мене від страху, потопу, вогню, меча і ворога улесливого, від бурі, від навали і від лукавого. Визволи мене, раба твого (ім'я), великий Архангеле Михаїле, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Раніше ми писали про всі свята, які ми будемо відзначати в грудні 2021, скільки буде вихідних і робочих днів.