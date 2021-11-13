Свята та вихідні грудня 2021: скільки будемо додатково відпочивати

У грудні 2021 нас чекає додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового за юліанським календарем, 25-го числа. Також ми відзначимо День Збройних сил України, улюблене свято всіх діток - День святого Миколая, миле свято - День обіймів, Катерини, Андрія, Варвари і багато інших важливих дат.

Дивіться нижче на Styler календар на грудень і список всіх свят цього місяця.

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає в грудні 2021

Всього в останньому місяці року 31 день, з яких 22 будуть робочими і 9 - вихідними.

Нас чекає два укорочених на годину дня напередодні державних свят. Такими будуть 24 і 31 грудня.

А святкувати Різдво ми будемо три дні поспіль - оскільки 25-те число - це субота, додатковим вихідним стане понеділок.

Вихідними в грудні 2021 будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

Календар вихідних і робочих днів у грудні 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята грудня 2021

1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ; День працівників прокуратури

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці; День обіймів

5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку

6 грудня - День Збройних Сил України

7 грудня - День пам'яті великомучениці Катерини; Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування

9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції

10 грудня - День прав людини

11 грудня - Міжнародний день гір

12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України

13 Грудня - День святого Андрія Первозванного; Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

15 грудня - День працівника суду

17 грудня - День великомучениці Варвари; День працівника державної виконавчої служби

18 грудня - Міжнародний день мігрантів

19 грудня - День Святого Миколая; День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика; День святої Анни; День дипломатичної служби України

24 грудня - День працівників архівних установ

25 грудня - Різдво Христове