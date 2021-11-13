Свята та вихідні грудня 2021: скільки будемо додатково відпочивати
У грудні 2021 нас чекає додатковий вихідний у зв'язку зі святкуванням Різдва Христового за юліанським календарем, 25-го числа. Також ми відзначимо День Збройних сил України, улюблене свято всіх діток - День святого Миколая, миле свято - День обіймів, Катерини, Андрія, Варвари і багато інших важливих дат.
Дивіться нижче на Styler календар на грудень і список всіх свят цього місяця.
Скільки вихідних і робочих днів нас чекає в грудні 2021
Всього в останньому місяці року 31 день, з яких 22 будуть робочими і 9 - вихідними.
Нас чекає два укорочених на годину дня напередодні державних свят. Такими будуть 24 і 31 грудня.
А святкувати Різдво ми будемо три дні поспіль - оскільки 25-те число - це субота, додатковим вихідним стане понеділок.
Вихідними в грудні 2021 будуть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.
Календар вихідних і робочих днів у грудні 2021 (колаж: РБК-Україна)
Всі свята грудня 2021
1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ; День працівників прокуратури
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці; День обіймів
5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
6 грудня - День Збройних Сил України
7 грудня - День пам'яті великомучениці Катерини; Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування
9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції
10 грудня - День прав людини
11 грудня - Міжнародний день гір
12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України
13 Грудня - День святого Андрія Первозванного; Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
15 грудня - День працівника суду
17 грудня - День великомучениці Варвари; День працівника державної виконавчої служби
18 грудня - Міжнародний день мігрантів
19 грудня - День Святого Миколая; День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури
20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
22 грудня - День енергетика; День святої Анни; День дипломатичної служби України
24 грудня - День працівників архівних установ
25 грудня - Різдво Христове
Раніше ми писали, скільки вихідних нас чекає на Новий Рік 2022 і Різдво.