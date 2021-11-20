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Михайлов день 2021: эта сильнейшая молитва защитит вас, дом и вашу семью

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Суббота 20 ноября 2021 16:05
Михайлов день 2021: эта сильнейшая молитва защитит вас, дом и вашу семью Фото: Михайлов день 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Михайлов день мы будем отмечать 21 ноября 2021 года. В православном календаре этот праздник называется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных - он посвящен самому главному ангелу, приближенному к Господу. Михаил - воин, заступник людей, сражающийся со злыми силами, поэтому его можно просить о защите себя, своего дома, семьи.

Как правильно молиться Архистратигу Михаилу, и что у него нужно просить - читайте ниже в материале Styler.

Когда и как прочитать молитву

В праздник можно сходить в храм, помолиться у иконы Архистратига Михаила, поставить свечку.

Обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в полночь.

На иконах Архистратиг Михаил всегда с длинным и острым мечом - с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, искушения, искореняет лживость и другие пороки.

У Михаила можно попросить защиты от:

  • лукавого,
  • злых людей,
  • сглаза и другого магического воздействия,
  • искушений,
  • внезапных нападений и ограблений,
  • трагических событий.

Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая прошение к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).

Прочитайте текст молитвы

На защиту от врагов:

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!

На защиту от бед:

О, Великий Михаиле Архангеле, помоги мне грешному рабу твоему (имя), избави мя от труса, потопа, огня, меча и врага льстивого, от бури, от нашествия и от лукавого. Избави мя, раба твоего (имя), великий Архангеле Михаиле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Ранее мы писали обо всех праздниках, которые мы будем отмечать в декабре 2021, сколько будет выходных и рабочих дней.

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