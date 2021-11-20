Михайлов день 2021: эта сильнейшая молитва защитит вас, дом и вашу семью

Михайлов день мы будем отмечать 21 ноября 2021 года. В православном календаре этот праздник называется Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных - он посвящен самому главному ангелу, приближенному к Господу. Михаил - воин, заступник людей, сражающийся со злыми силами, поэтому его можно просить о защите себя, своего дома, семьи.

Как правильно молиться Архистратигу Михаилу, и что у него нужно просить - читайте ниже в материале Styler .

Когда и как прочитать молитву

В праздник можно сходить в храм, помолиться у иконы Архистратига Михаила, поставить свечку.

Обратиться со словами молитвы можно и дома, сделав это в полночь.

На иконах Архистратиг Михаил всегда с длинным и острым мечом - с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, искушения, искореняет лживость и другие пороки.

У Михаила можно попросить защиты от:

лукавого,

злых людей,

сглаза и другого магического воздействия,

искушений,

внезапных нападений и ограблений,

трагических событий.

Напишите на бумаге имена своих детей, родителей, близких, то есть всех, за кого вы просите. Далее, читая прошение к ангелу, следует называть все написанные имена, там, где есть (имя).

Прочитайте текст молитвы

На защиту от врагов:

Господи Боже Великий Царю, Безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабу Твоему (имя) изъяти мя от враг моих видимых и невидимых. О, Господень Михаиле Архангеле! демонов сокрушителю: запрети всем врагам борющимся со мною, сотвори их, яко овцы и сокруши их, яко прах пред лицем ветра. О, Господень Великий Архангеле Михаиле!

На защиту от бед: