Михаила Ефремова, который хотел воевать против Украины, выпускают из колонии: что он пообещал судьям

Как Ефремов критиковал Путина и когда он "переобулся"

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он даже осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поет", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако в июне 2020 года он попал в ДТП. Как установил суд, Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что привело к столкновению его авто с другим транспортным средством. Другой водитель в результате аварии получил многочисленные травмы и впоследствии скончался в больнице.

Как Ефремов критиковал Путина (фото: росСМИ)

Сам актер признавал, что сел за руль пьяным. Он якобы раскаивался.

"Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - говорил актер на суде.

Ефремов сел в тюрьму (фото: росСМИ)

Ему присудили 7 лет и 6 месяцев колонии. И после этого Ефремов решил откреститься от критики Кремля и оппозиции. Все произошло на фоне слухов о том, что актер якобы мог "неслучайно" попасть в аварию после выборов в РФ (президентов снова стал Путин).

Ефремов оправдался за высмеивания Путина (фото: росСМИ)

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

Что Ефремов делал в колонии и как его освободили по УДО

Актер работал в тюремной библиотеке. Также он неоднократно жаловался на здоровье и утверждал, что ходит в храм на территории колонии и хочет жить "по-новому". Ефремов передавал через своих адвокатов, что "кается" и не вернется к пьянству.

Эти аргументы он приводил, когда в феврале этого года тайно подавал заявление об УДО. Ефремов планировал просить о досрочном освобождении еще раньше, но на время отказывался от такой идеи из-за "внимания СМИ".

Ефремов на суде (фото: росСМИ)

Все дело в том, что до этого источники утверждали, что в обмен на УДО актер хочет предложить суду "сделку". Ефремов, как сообщалось, хотел отправиться на войну против Украины. Более того, он якобы "просился" на фронт еще в 2022 года. И тогда россиянин, как заявляли инсайдеры, утверждал, что умеет водить, а потому может стать танкистом.

И 24 марта стало известно, что Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении из колонии. Пока что решение не вступило в силу, но, как сообщают росСМИ, путинист уже собирается на свободу.

Михаил Ефремов (скриншот)

Ради УДО он пообещал суду, что бросит пить и больше никогда не сядет за руль. Также Ефремов жаловался на тоску по сцене. А еще он утверждал, что "хочет приносить пользу обществу", и называл своим главным врагом алкоголь. Отправится ли он на войну против Украины - пока что не сообщается.

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