Єфремов зізнався у любові Путіну: я клоун, а не опозиціонер

Єфремов раптово зізнався у любові Путіну (колаж РБК-Україна)

Єфремов передав послання через адвоката

Михаїла Єфремова періодично відвідує адвокат Ельман Пашаєв. 26 червня він зайшов, щоб дізнатися про самопочуття актора, а той у свою чергу попросив захисника передати неоднозначне послання. Про це інформує видання "Московський комсомолець".

"Справа в тому, що мені регулярно телефонують ваші колеги-журналісти з України і задають різні питання про те, чи не бачу я збігу в тому, що фатальне ДТП за участю Михайла відбулося напередодні виборів. Деякі з них вважають кримінальну справу політичною", - зазначив адвокат.

Підзахисний не став мовчати і висловив свою думку щодо даного питання. Він стверджує, що в його справі немає ніякої політичної підоснови. За кермо в той вечір він сів за своїм бажанням і ні з ким цей момент не обговорював.

Також він зазначив, що не має відношення до опозиції і до політики. При цьому Путіна артист поважає, незважаючи на те, що декламував про нього неоднозначні вірші. "Чому я повинен погано ставитися до людини, яка нас годує - нас, людей мистецтва, діячів кіно. Адже всі ми пам'ятаємо, в якому занепаді була культура раніше", - зазначив Єфремов.

Внесення змін до Конституції Михайло коментувати не став. Сказав лише, що в подібних питаннях зовсім не розбирається. Коли у нього запитали про вірші, де той критикує владу, то Михайло відповів: "Я артист, клоун, а не опозиціонер. Це моя робота".

За читання чужих віршів він отримував гроші. Його абсолютно не цікавило - погано це чи добре, адже такого роду вірші писали про Горбачова, Єльцина і про інших політичних діячів.

Нагадаємо, що Єфремов може уникнути покарання завдяки акторському таланту.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська