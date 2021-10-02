У Михайла Саакашвілі нове кохання: хто така Ліза Ясько

Вона опублікувала відео разом з Михайлом Саакашвілі, яке вони записали ще до його поїздки до Грузії. На ньому екс-президент Грузії зізнався про свої стосунки з українкою. Ясько також підтвердила це.

Варто зазначити, що чутки про їхні стосунки ходили вже давно, коли Ясько ще була керівником Постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ. При цьому у Саакашвілі є дружина Сандра Рулофс, з якою вони, наскільки відомо, не розлучені. Пара одружилася в 1993 році і у них є двоє дітей.

Хто така Ліза Ясько

Ясько закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона магістр політології. Вона також закінчила школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті.

Під час навчання в Оксфорді була президентом Української спільноти Оксфордського університету. Засновниця ініціативи "Yellow Blue Strategy".

Дівчина працювала в Міністерстві з питань діджиталізації, культури, медіа та спорту Великобританії. Також вона працювала в CFC Consulting, Українському кризовому медіа-центрі, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України.

У 2019 році вона стала народним депутатом від Партії "Слуга народу". У вересні того ж року року Ясько обрали головою постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Ліза Ясько (фото: facebook.com/lisayasko.ukraine)