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Михайло Поплавський представив епатажний кліп на свій хіт про баню

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Київ, Середа 10 листопада 2021 12:58
Михайло Поплавський представив епатажний кліп на свій хіт про баню Фото: Поплавський на зйомках кліпу (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Наталія Гурковська

"Співаючий ректор" Михайло Поплавський, який задає тренди у ТікТок, здивував епатажною ультрасучасною роботою. Він подарував нове життя своєму запальному хіту "А ми з кумою ходим в баньку", представивши його четверту екранізацію.

Про це Поплавський написав у своєму Instagram.

Кліп знятий із сучасним аранжуванням та несподіваним провокаційним відео у форматі TікToк з використанням сучасних світових технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіки.

"Передусім я хотів, щоб кожен, хто подивиться цей кліп, усміхнувся, зарядився позитивною енергією та забув про всі проблеми. Так ми прокачуємо по емоціях. Весела пісня, гумор, оптимізм у всі часи допомагали українцям жити, дивитися на життя під іншим кутом та бачити у ньому хороше. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися та робити це якнайчастіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі! А банька з кумою - це завжди позитив. Тож ходіть у баню і будьте здорові!" - сказав Михайло Поплавський.

Режисером епатажного відеокліпу виступила відома кліпмейкер Олена Вінярська. Вона втілила сміливі ідеї Поплавського на екрані, наповнивши кліп еротичною естетикою. За словами режисерки, вона надихнулась кінострічкою "Парубоцька вечірка у Вегасі".

Новий кліп представлений в еклектичному стилі, у ньому поєднуються поп-арт з елементами хіп-хопу та фрістайлу. Використані також трендові аксесуари, зокрема, величезний вентилятор з "дівчат-лобстерів". У роботі Олена вперше застосувала незвичайний монтаж - картинка змінюється через дві секунди. Так що кожна сцена - це окремий ролик для ТікТок.

"Кліп складається з коротких трендових тіктоківських відео. Під час зйомок ми використовували бандани, перуки, аксесуари та луки із крайніх колекцій модних світових брендів. За тікток-трендами на костюмі Михайла Поплавського прописали слова пісні. У кліпі і дрова рубали, і пиво з раками пили, і танцювали, і караоке співали. Все за найкращими банними традиціями!" - розповіла Олена Вінярська.

Роль спокусливої куми дісталася красуні Наталії Миронюк. Вона відобразила збірний образ ідеальної жінки за відгуками чоловіків в інтернеті та соцмережах. Це блакитноока блондинка, з вузькою талією, довгими ногами та пишним бюстом. Ефектна і пристрасна кума "не пиляє" чоловіка, а підносить йому пиво з раками та дозволяє бувати у товаристві інших жінок.

У кліпі Поплавський один за одним змінює яскраві образи - від стриманих стильних костюмів, з елегантними хустками на шиї, до тренду останніх сезонів - оверсайз. Особливо вразив фінальний костюм - неоново-оранжевий у поєднанні з такого ж кольору модними кросівками та епатажними окулярами від Kenzo.

У кліпі також можна побачити новинки від культових модних брендів. Тканини замовлялися за кордоном, а всі костюми "з нуля" були відшиті лише за два тижні.

"Співаючий ректор" каже, що у таких яскравих костюмах почувається органічно, оскільки терпіти не може нудьгу і темні кольори. Він вважає, що світлий та яскравий одяг покращує настрій.

Михайло Поплавський переконаний, що нова відеоробота надихає, заряджає позитивом та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє.

З Поплавським погоджуються і ті, хто першим подивився прем'єру. Наприклад, народний артист Павло Зібров назвав його людиною-святом, яка вміє створити атмосферу щастя та зробити щасливими всіх довкола.

"Дуже яскрава вийшла робота, з барвистими костюмами, просто ідеальна картинка. І Михайло Михайлович - дуже модний, юний, людина-свято з неймовірною енергетикою!" - зазначив Зібров.

Студентка КНУКіМ, актриса, співачка та блогер Анна Трінчер після перегляду заявила, що Михайло Михайлович своєю бурхливою діяльністю та яскравими роботами задає тренди і не дозволяє розслаблятися не лише ТікТокерам, а й артистам, стимулюючи всіх більше працювати та розвиватися.

Із прем'єрою Поплавського також привітали Наталія Бучинська, Аліна Гросу, Wellboy та інші.

Нагадаємо, кліп на пісню "Український борщ" у YouTube набрав понад 14 млн переглядів.

Концертний кліп "Українські вареники" (прем'єра кліпу XR у травні 2021) - 11 554 276 переглядів; "Сало" (прем'єра кліпу XR у квітні 2021) - 7 576 121 перегляд; "Сину мій" (прем'єра кліпу XR у липні 2021) - 2 194 359 переглядів; "Батьку" (прем'єра кліпу XR у серпні 2021) - 2 063 345 переглядів.

Перегляди в ТікТок, де у Поплавського понад 600 тис. передплатників, також не відстають.

До речі, "співаючий ректор" уже працює над новим відео - на пісню "Щастя є!".

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Михаил Поплавский
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