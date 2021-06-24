Зробив рожевий ірокез і зачитав реп: Михайло Поплавський здивував сміливим образом у кліпі " Український борщ"

Після кліпів "Сало" і "Українські вареники", які набрали за місяць в YouTube більше шести і дев'яти мільйонів переглядів, Михайло Поплавський вразив ще одним на гастрономічну тему. Співаючий ректор представив епатажне відео на хіт "Український борщ", написаний понад десять років тому Наталією Багмут, і нове аранжування, відповідно до сучасних музичних трендів.

Презентуючи відео в Університеті культури, Поплавський підкреслив, що ця робота - ще один його внесок у популяризацію України, її культури і традицій у світі.

"У нас багата гастрономічна спадщина, і нам потрібно вміти її зберігати, пропагувати, в хорошому сенсі цього слова, і захищати. "Український борщ" - це національна страва, рецепт якої передається з покоління в покоління, це наша гордість. Я і надалі буду популяризувати і лобіювати все українське. Переконаний, цей кліп за місяць набере понад 15 мільйонів переглядів. Попередні хіти викликали дуже великий інтерес за кордоном. Найбільше мої кліпи дивляться в Румунії, Казахстані, США, Канаді та інших країнах. У всьому світі знають, що таке українське сало, українські вареники і український борщ. І це не про страви національної кухні, а про культурну ідентифікацію нації в світовому просторі", - сказав Михайло Поплавський.

Знімати концертний кліп він довірив епатажній Олені Вінярській, відомій своєю креативністю і нестандартним підходом. Вона контролює кожну деталь процесу, починаючи від ґудзиків на костюмі, розробки образів від кутюр, макіяжу, декорацій і монтажу. Підготовка до зйомок тривала майже місяць, а зняли відео всього за вісім годин. Як і попередні роботи, знімали у віртуальній доповненій реальності з використанням 3D-графіки і передових технологій.

Вінярська розповіла, що надихнулася творами знаменитого світового художника Енді Уорхола і частково інтерпретувала його стилістику в кліп "Український борщ".

Режисер "закатала" національну страву у бляшані банки, мікрофон на стійці перетворила в ексклюзивний ополоник, а Поплавського - у хіпстера. Заради нової роботи він зважився на сміливий експеримент - зробив рожевий ірокез і зачитав реп англійською.

Стилізований кліп у червоно-чорно-білій гамі. За словами режисерки, червоний - це борщ, чорний - чорняві українські красуні, а білий - світла українська душа.

"Я хотіла, щоб цей кліп був не просто артівським і привертав увагу, а максимально емоційним, хайповим, прогресивним і ніс меседж. На принтах костюмів написаний рецепт борщу. Він є і в дизайні, графіці й навіть в боді-арті на обличчі однієї з танцівниць. Це така акція мирного декларування", - поділилась Вінярська.

Новою роботою Поплавський у черговий раз ламає стереотипи і показує, що українське - сучасне, модне, стильне і креативне.

Це відзначили і гості презентації, зіркові друзі Поплавського - Павло Зібров, Катерина Бужинська, Ірина Федишин, Андрій Князь, Солоха та інші.

"Ну, ви начудили. А якщо серйозно, то своїми кліпами Поплавський робить соціально важливу державну справу. Завдяки таким яскравим кліпам, про наші національні страви, культуру дізнаються в світі. Тут він дійсно виступає культурним дипломатом, - сказав Зібров.

"А я готовий чудити, експериментувати, щоб привернути увагу молодої аудиторії - від 5 до 25 років. Вони дивляться Тік-Ток, Instagram, YouTube, роблять меми та відеонарізки з моїх кліпів. Я хочу, щоб Національна ідея зайшла в їхні голови 25-м кадром", - додав Поплавський.