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Михаил Поплавский представил эпатажный клип на свой хит про баню

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Киев, Среда 10 ноября 2021 12:58
Михаил Поплавский представил эпатажный клип на свой хит про баню Фото: Поплавский на съемках клипа (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"Поющий ректор" Михаил Поплавский, задающий тренды в ТікТок, удивил эпатажной ультрасовременной работой. Он подарил новую жизнь своему зажигательному хиту "А ми з кумою ходим в баньку", представив его четвертую экранизацию.

Об этом Поплавский написал в своем Instagram.

Клип снят с современной аранжировкой и неожиданным провокационным видео в формате TікToк с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

"В первую очередь, я хотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот клип, улыбнулся, зарядился позитивной энергией и забыл обо всех проблемах. Так мы прокачиваем по эмоциям. Задорная песня, юмор, оптимизм во все времена помогали украинцам жить, смотреть на жизнь под другим углом и видеть лишь хорошее. Мы должны ценить свою способность шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители! А банька с кумой - это всегда позитив. Так что ходите в баню и будьте здоровы!" - сказал Михаил Поплавский.

Режиссером эпатажного видеоклипа выступила известная клипмейкер Елена Винярская. Она осуществила смелые идеи Поплавского на экране, наполнив клип эротической эстетикой. По словам режиссера, она вдохновилась кинолентой "Мальчишник в Вегасе".

Новый клип представлен в эклектическом стиле, в нем сочетаются поп-арт с элементами хип-хопа и фристайла. Использованы также самые трендовые аксессуары, в частности огромный вентилятор из "девушек-лобстеров". В работе Елена впервые применила необычный монтаж - картинка меняется через две секунды. Так что каждая сцена - это отдельный ролик для ТікТок.

"Клип состоит из коротких трендовых тиктоковских видео. Во время съемок мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных мировых брендов. По ТикТок-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни. В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям!" – рассказала Елена Винярская.

Роль соблазнительной кумы досталась красотке Наталье Миронюк. Она воплотила собирательный образ идеальной женщины по отзывам мужчин в интернете и соцсетях. Это голубоглазая блондинка, с узкой талией, длинными ногами и пышным бюстом. Эффектная и страстная кума "не пилит" мужчину, а подносит ему пиво с раками и позволяет находиться в обществе других женщин.

В клипе Поплавский один за другим меняет яркие образы - от сдержанных стильных костюмов, с элегантными платками на шее, до тренда последних сезонов - оверсайз. Особо впечатлил финальный костюм - неоново-оранжевый в сочетании с такого же цвета модными кроссовками и эпатажными очками от Kenzo.

В клипе также можно увидеть новинки от культовых модных брендов. Ткани заказывались за границей, а все костюмы "с нуля" были отшиты всего за две недели.

"Поющий ректор" говорит, что в таких ярких костюмах чувствует себя органично, поскольку терпеть не может скуку и темные цвета. Он считает, что светлые и яркие наряды подымают настроение.

Михаил Поплавский убежден, что новая видеоработа вдохновляет, заряжает позитивом и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.

С Поплавским согласны и те, кто первым посмотрел премьеру. К примеру, народный артист Павел Зибров назвал его человеком-праздником, который умеет создать атмосферу счастья и сделать счастливыми всех вокруг.

"Очень красочная получилась работа, с яркими костюмами, идеальная просто картинка. И Михал Михалыч - очень модный, юный, человек-праздник с неимоверной энергетикой!" - отметил Зибров.

Студентка КНУКиИ, актриса, певица и блогер Анна Тринчер после просмотра заявила, что Поплавский задает тренды и не позволяет расслабляться не только ТикТокерам, но и артистам, стимулируя всех больше работать и развиваться.

С премьерой Поплавского также поздравили Наталья Бучинская, Алина Гросу, Wellboy и другие.

Напомним, клип на песню "Украинский борщ" в YouTube набрал более 14 млн просмотров.

Концертный клип "Украинские вареники" (премьера клипа XR в мае 2021) - 11 554 276 просмотров; "Сало" (премьера клипа XR в апреле 2021) - 7 576 121 просмотр; "Сину мій" (премьера клипа XR в июле 2021) - 2 194 359 просмотров; "Батьку" (премьера клипа XR в августе 2021) - 2 063 345 просмотров.

Просмотры в ТікТок, где у Поплавского более 600 тыс. подписчиков, также не отстают.

Кстати, "поющий ректор" уже работает над новым видео - на песню "Щастя є!".

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Михаил Поплавский
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