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Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів

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Вівторок 01 березня 2022 19:37
Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В умовах воєнного стану в Україні тимчасово припиняють надання деяких адміністративних послуг. Зокрема мова йде про виготовлення паспорта громадянина України.

Про це пише МВС України.

Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Також Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.

Зазначимо, що наразі українці повинні носити з собою:

  • український паспорт у формі книжечки або картки;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Іноземці або особи без громадянства мають носити:

  • посвідку на постійне проживання;
  • посвідку на тимчасове проживання;
  • посвідчення біженця;
  • посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:

  • особу;
  • підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Зазначимо, що особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.

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