Мифы о вождении и поломках в холодный сезон: как не переплачивать автомеханикам

Часто с приходом холодов и ухудшением погодных условий водители начинают больше нервничать на дороге из-за усложнения движения в дождливые дни, когда туман, гололедица, снег и мороз. Автоэксперты развенчали некоторые распространенные мифы о вождении в осенне-зимний период.

Миф: если водитель столкнулся с проколом - нужна новая шина

Это полностью зависит от того, насколько плох прокол. Конечно, если шина полностью разорвана - тут без вариантов, но некоторые проколы можно отремонтировать без замены шины и за небольшую плату.

Так, залатать шину воздухонепроницаемым герметиком можно самостоятельно в гараже, или это можно сделать на СТО.

Если ваш прокол меньше 50 миллиметров в диаметре, а механик настаивает на его замене, есть вероятность, что они пытаются выжать из вас дополнительные деньги, отмечают эксперты, советуя уточнить ситуацию у другого специалиста и получить второе мнение.

Миф: нужное давление в шинах

Бытует распространенное заблуждение, что требуемое давление в шине напечатано на ней, что не соответствует действительности. На самом деле номер шины представляет размер колеса, а не уровень воздуха.

Из-за переполнения шины воздухом они станут бугристыми и неровными, что может затруднить управление авто, подвергая риску водителя и других участников дорожного движения.

Чтобы избежать увеличения риска поломки, эксперты рекомендуют всегда проверять, сколько воздуха требуется - обычно данные указаны в руководстве по эксплуатации транспорта или на внутренней стороне двери авто.

Миф: старые машины ломаются чаще, чем электромобили

Британские специалисты в недавнем исследовании выяснили, что самыми ненадежными машинами, когда дело доходило до невозможности завестись или поломке, были электромобили.

Как показали результаты опроса, проведенного "Which?", около трети респондентов признали, что у их электромобилей была по крайней мере одна проблема, по сравнению с 19% владельцев авто на бензине.

Водители в исследовании заявили, что основные проблемы с современными электромобилями связаны с проблемами программного обеспечения, а не с темпераментными батареями, подчеркнув, что передовые технологии не всегда спасают водителей от поломки.

Миф: авто сломается, если не менять масло каждые 5 тысяч км

"Правило" о необходимости замены масла в автомобиле каждые 5 тысяч километров в настоящее время специалисты подвергают сомнению. По словам представителя NerdWallet, это "могло быть правдой в прошлом, но точно не сегодня".

В более современных авто некоторые производители рекомендуют менять масло каждый год или через 16 тысяч километров, но все зависит от марки и модели машины. Поэтому важно перепроверять и соблюдать рекомендации.

"Если оставить масло на более длительный срок, вы можете повредить свой двигатель в долгосрочной перспективе и стать более восприимчивым к поломке", - добавляет эксперт.